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Банк «Зенит» запустил детский вклад с доходностью до 8%

20.01.2022 12:34
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Зенит

Банк «Зенит» запустил детский вклад «Первооткрыватель». Депозит могут оформить на детей в возрасте до 18 лет их родители или близкие родственники, уточняется в сообщении банка.

Минимальная сумма составляет 10 тыс. рублей. Срок размещения средств — 367, 732 или 1 100 дней, ставки — 7,5%, 7,75% и 8% соответственно.

Проценты выплачиваются в конце срока с зачислением на счет по вкладу. Клиенты могут пополнить депозит на сумму, в десять раз превышающую его первоначальный размер, но не более 10 млн рублей. Дополнительные взносы можно вносить не позднее чем за 30 дней до даты окончания договора. Расходные операции не предусмотрены. Возможна пролонгация депозита.

Для оформления договора необходимо представить свидетельство о рождении или паспорт ребенка, его ИНН и СНИЛС, указано в релизе.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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