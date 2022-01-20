ФСБ пресекла деятельность криптоферм в Дагестане с оборудованием на 500 млн рублей

Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правоохранительного ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность сети «криптоферм», незаконно действовавших на территориях городов Махачкала и Кизляр, сел Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана… Обнаружено и изъято 4 343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около 8 мегаватт в час.

В настоящее время филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» производится расчет суммы материального ущерба, нанесенного государственной компании.