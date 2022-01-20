ФСБ пресекла деятельность криптоферм в Дагестане с оборудованием на 500 млн рублей

Сотрудники дагестанского УФСБ пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правоохранительного ведомства.
«Пресечена противоправная деятельность сети «криптоферм», незаконно действовавших на территориях городов Махачкала и Кизляр, сел Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана… Обнаружено и изъято 4 343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
По оценке специалистов, объем незаконно потребленной электроэнергии составил около 8 мегаватт в час.
В настоящее время филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» производится расчет суммы материального ущерба, нанесенного государственной компании.
В среднем за квартал мошенники крадут около 3 млрд рублей, а по предварительным оценкам, совокупный размер подобных краж за весь 2021 год будет больше, чем в прошлом году, когда мошенники похитили примерно 9 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.20.12.2021 17:10
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