Банк России: оптимальным для страны будет запрет на майнинг криптовалют

Оптимальным для России решением является введение запрета на майнинг криптовалют. Об этом говорится в опубликованном Центробанком докладе для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры».
По мнению регулятора, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности. В Центробанке считают, что потенциальные риски финансовой стабильности, связанные с криптовалютами, значительно выше для стран с формирующимися рынками, в том числе для России, в частности из-за традиционно более высокой склонности к валютизации и недостаточного уровня финансовой грамотности.
ЦБ констатирует, что глобальный подход к регулированию криптовалют пока окончательно не сформирован, во многих странах деятельность по обращению криптовалют находится в «серой» зоне, но в целом есть тренд на ужесточение регулирования.
С целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, Банк России предлагает внести следующие изменения в законодательство:
- установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами РФ;
- ввести запрет на организацию выпуска и/или выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории России и установить ответственность за нарушение данного запрета;
- ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета.
Отдельно рассматривается майнинг криптовалют. В Центробанке отмечают, что по некоторым видам криптовалют майнинг предполагает в том числе выпуск криптовалюты и/или получение криптовалюты в качестве вознаграждения за валидацию трансакций. По мнению ЦБ, майнинг «нельзя не учитывать при рассмотрении предмета доклада, поскольку эта деятельность повышает вовлеченность населения и экономики в целом в криптовалютный рынок».
Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории страны несут существенные риски для экономики и финансовой стабильности: создают непроизводительный расход электроэнергии, а также формируют спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от их распространения и создает стимулы для обхода регулирования.
«В связи с этим, по мнению Банка России, оптимальным решением является введение в России запрета на майнинг криптовалют», — говорится в докладе.
Также отмечается, что ЦБ планирует совершенствовать систему регулярного мониторинга операций с криптовалютами, в том числе проводить совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности, передает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. Содержание публикации приводит РБК. По словам источников, спецслужбы продвигают идею полного запрета, чтобы исключить возможность пожертвований для нежелательных организаций и СМИ, которые внесены в реестр иностранных агентов.20.01.2022 12:13