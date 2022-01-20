Банк России: оптимальным для страны будет запрет на майнинг криптовалют

Оптимальным для России решением является введение запрета на майнинг криптовалют. Об этом говорится в опубликованном Центробанком докладе для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

По мнению регулятора, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности. В Центробанке считают, что потенциальные риски финансовой стабильности, связанные с криптовалютами, значительно выше для стран с формирующимися рынками, в том числе для России, в частности из-за традиционно более высокой склонности к валютизации и недостаточного уровня финансовой грамотности.

ЦБ констатирует, что глобальный подход к регулированию криптовалют пока окончательно не сформирован, во многих странах деятельность по обращению криптовалют находится в «серой» зоне, но в целом есть тренд на ужесточение регулирования.

С целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, Банк России предлагает внести следующие изменения в законодательство:

установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами РФ;

ввести запрет на организацию выпуска и/или выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории России и установить ответственность за нарушение данного запрета;

ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета.

Отдельно рассматривается майнинг криптовалют. В Центробанке отмечают, что по некоторым видам криптовалют майнинг предполагает в том числе выпуск криптовалюты и/или получение криптовалюты в качестве вознаграждения за валидацию трансакций. По мнению ЦБ, майнинг «нельзя не учитывать при рассмотрении предмета доклада, поскольку эта деятельность повышает вовлеченность населения и экономики в целом в криптовалютный рынок».

Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории страны несут существенные риски для экономики и финансовой стабильности: создают непроизводительный расход электроэнергии, а также формируют спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от их распространения и создает стимулы для обхода регулирования.



«В связи с этим, по мнению Банка России, оптимальным решением является введение в России запрета на майнинг криптовалют», — говорится в докладе.

Также отмечается, что ЦБ планирует совершенствовать систему регулярного мониторинга операций с криптовалютами, в том числе проводить совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют.