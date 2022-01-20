20 января. Главное за минуту

🔹 Магазины обнулили наценки на базовые товары. Все больше торговых сетей начали продавать продукты по закупочной стоимости либо ниже нее. Вслед за X5 Group и «Магнитом» ретейлер «Верный» ограничил наценку на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины — теперь показатель не может превышать 10%, а часть товаров компания решила реализовывать по закупочным ценам.

🔹 В группе ВТБ дали прогноз по росту цен на недвижимость в 2022 году. Так, по прогнозу аналитиков, в 2022 году российский рынок недвижимости вернется к равновесному росту цен, который останется выше уровня инфляции. В 2021 году средняя цена квадратного метра на первичном рынке в целом по России выросла более чем на 30% и превысила 100 тыс. рублей.

🔹 В России предлагают расширить меры государственной поддержки семей с детьми. Общественная палата России подготовила для правительства предложения о новых мерах государственной поддержки семей с детьми: субсидировать половину аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет.

🔹 Итоги года: в 2021 году пользователи Банки.ру оставили рекордное количество заявок на дебетовые карты — вдвое больше, чем в 2020-м. Подбор предложений по кредитным картам в 2021 году увеличился на 60%. Аудитория сервиса по подбору банковских карт — количество пользователей, которые рассматривали различные предложения через сервис Банки.ру — достигла 10 млн человек, на 30% больше показателя прошлого года.

🔹 На форуме Банки.ру продолжается голосование за победителя в номинации «Человек года — 2021» в рамках ежегодной премии «Банк года». С декабря 2021 года посетители сайта предлагали кандидатов, достойных этого почетного звания. В список финалистов вошли десять участников форума, чьи советы оказались наиболее полезными для пользователей в прошедшем году. Осталось только выбрать победителя!

