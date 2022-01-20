Исследование: 15% россиян никогда не брали кредиты

Активные кредиты есть у большей части россиян (52%), при этом никогда не брали кредитов и не имеют кредитной истории 15% опрошенных. Такие данные приводятся в исследовании банка «Открытие», участие в котором приняли 1 тыс. россиян в возрасте 18—65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

Отмечается, что наиболее высок процент никогда не бравших кредиты на Дальнем Востоке (24%), наименее – в Приволжском федеральном округе (12%). Кредитная история есть у 83% россиян. При этом у 52% из них есть и активные кредиты, а у 31% все займы на данный момент погашены. Примечательно, что почти каждый третий россиянин (31%) никогда не проверял свою кредитную историю. Еще 20% делают это не чаще, чем раз в два-три года, 29% проверяют кредитную историю не чаще, чем раз в год, и только 20% — регулярно, несколько раз в год. Лишь 2% россиян не знают, что такое кредитная история.

По данным опроса, 73% опрошенных заявили, что никогда не допускали просрочки платежей по кредитам, 25% стараются выплачивать кредиты вовремя, но не всегда получается. Лишь 2% признались в регулярных задержках платежей.

Большая часть россиян (60%) не сталкивалась с отказами банков в кредитах из-за кредитной истории. При этом у 30% есть такой опыт. Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос. Так, у 89% нет опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории, 50% из них не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 39% просто не проверяли кредитные истории. Исправляли кредитные истории через обращение в банк 6% респондентов, еще 5% —когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.

При этом большинство россиян (51%) готовы предоставить доступ к своей кредитной историю работодателю по его просьбе (сама такая просьба законна), если им важно получить это место работы. Еще 2% опрошенных уже предоставили такое согласие, а 46% считают свою кредитную историю личным делом и не готовы предоставить доступ к ней работодателям.