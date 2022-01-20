Банк России объяснил, чем опасны криптовалюты для инвесторов и экономики

Распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка. При отсутствии ограничений и дальнейшем росте инвестиций российских граждан в криптовалюты, масштабном вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций риски, присущие этой деятельности, могут усиливаться и нести системные угрозы. Об этом говорится в опубликованном Центробанком докладе для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

Регулятор разделяет эти угрозы на три основные категории: угрозы для благосостояния граждан, угрозы для финансовой стабильности, угроза расширения нелегальной деятельности.



Угрозы для благосостояния граждан

В материале подчеркивается, что высокая волатильность курса, значительная распространенность мошенничества в торговле криптовалютами создают для граждан риски утраты существенной части вложенных средств, а при торговле с использованием заемных средств — риски остаться должником.

По мнению ЦБ, рост рынка криптовалют во многом отражает формирование пузыря на рынке. Говоря о высокой волатильности рынка криптовалют, регулятор обращает внимание, например, на зависимость их стоимости от информационного фона. Также высокая волатильность криптовалют обусловлена их значительной концентрацией в руках небольшого количества владельцев, что создает возможности для проведения умышленных манипуляций на рынке.

«Анонимность участников способствует манипулированию ценой криптовалюты на криптобиржах, где традиционные механизмы противодействия манипулированию не могут быть реализованы. Особенно высока концентрация в майнинге: 0,1% майнеров контролируют около 50% майнинговых мощностей, при этом на 10% майнеров приходится порядка 90% мощностей», — отмечается в докладе.

ЦБ видит сходство между функционированием криптовалют и финансовых пирамид: рост цены поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рынок участников. «Лица, которые стали инвесторами давно, продают криптовалюту по высокой цене и фактически делают это за счет новых участников. Рано или поздно такая пирамида может обрушиться, а ее участники потеряют свои средства», — предупреждает регулятор.

Особенно опасно приобретать криптовалюту за заемные средства: потеря интереса инвесторов или ограничения со стороны государств могут привести к резкому падению ее стоимости и полной потере инвестором вложенных средств.

О полной нейтрализации волатильности, по мнению Центробанка, нельзя говорить и в случае стейблкоинов, которые были разработаны в целях преодоления высокой волатильности, связанной с необеспеченными криптовалютами. «Пул активов, лежащих в основе стейблкоина, не принадлежит владельцу, погашение стейблкоина по номинальной цене активов в обеспечении не гарантировано, то есть фактически цена стейблкоина не является стабильной. Нестабильность на рынке может оказать влияние на курс стейблкоинов, обеспеченных активами, и сказаться на возможности их погашения. В периоды стресса на рынке такие стейблкойны могут погашаться с ограничениями», — поясняет ЦБ.

В материале в числе прочего упоминается, что «скоординированная реакция ведущих стран по недопущению запуска глобального стейблкоина Diem (Libra; проект был инициирован Facebook. — Прим. Банки.ру), который мог представлять более серьезную угрозу для их финансовых систем, показывает крайне настороженное отношение регуляторов и к стейблкоинам». «Регуляторы придерживаются мнения о том, что Diem может представлять очень серьезную угрозу для их финансовых систем в связи с потенциальными масштабами распространения между пользователями Facebook во всем мире», — поясняет ЦБ.

Также регулятор предупреждает, что потери инвесторов могут возникнуть в результате ненадлежащего исполнения обязательств биржами, а также вследствие мошеннических действий и киберугроз. Так, криптобиржи нередко являются объектом хакерских атак. Кроме того, «широко известны случаи, когда хищение криптовалют осуществлялось самими торговыми площадками».

Возможности правовой защиты инвесторов крайне ограниченны, также обращает внимание ЦБ. Во-первых, сделки с криптовалютой, как правило, носят трансграничный характер, поэтому для защиты своих прав инвесторам придется обращаться в органы иностранных юрисдикций. Во-вторых, если противоправные действия произошли в России, то «требования лиц, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования ими о фактах обладания цифровой валютой и совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах».

Существенные риски связаны не только с прямым владением криптовалютой, но и с инвестированием в активы, основанные на криптовалютах и деривативах на них, поскольку в настоящее время указанные виды финансовых инструментов и их продажа инвесторам не урегулированы.

«Таким образом, приобретение криптовалют гражданами несет прямую угрозу для их благосостояния, отсутствуют какие‑либо гарантии возвратности данных средств. В случае массового распространения такого рода инвестиций это может привести к реализации социальных рисков», — заключают в Центробанке.

Угрозы для экономики и финансовой стабильности

В ЦБ полагают, что «криптоизация», как и валютизация, ограничивает суверенитет денежно-кредитной политики, в результате чего для сдерживания инфляции необходимо будет поддерживать на постоянной основе более высокий уровень ключевой ставки. Это снизит доступность кредитования для граждан и бизнеса.

Кроме того, распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за периметр российского финансового сектора и, как следствие, сокращению его возможностей по финансированию реального сектора и снижению потенциального роста экономики, что уменьшает количество рабочих мест и потенциал роста доходов граждан.

«Отток средств из традиционных ценных бумаг (акций, облигаций) в криптовалюты приведет к падению капитализации российского фондового рынка и ограничит возможности эмитентов по привлечению инвестиций. Это негативно отразится на развитии экономики, снизит потенциальные темпы роста доходов граждан и увеличит безработицу», — поясняют в ЦБ.

С точки зрения платежного баланса массовая покупка населением криптовалюты означает отток капитала из страны, ослабление курса рубля, отмечает также регулятор и уточняет, что, «в отличие от фиатной валюты и ценных бумаг, приобретаемых на зарубежных рынках, которые могут быть реализованы населением во время волатильности и сыграть позитивную контрциклическую роль в условиях кризиса, данные средства могут быть потеряны безвозвратно и, наоборот, усилить шоки в финансовой системе в условиях кризиса».

В свою очередь снятие гражданами средств с депозитов для приобретения криптовалюты несет риски ликвидности и в конечном итоге грозит снижением финансовой устойчивости банков, а приобретение криптовалют с привлечением заемных средств может создавать существенные риски для финансовой устойчивости инвесторов и кредиторов.

«Таким образом, в случае дальнейшего распространения криптовалюты могут нести существенные угрозы для экономики и финансового сектора», — полагает регулятор.

Также в ЦБ считают, что необходимо учитывать риски, связанные с негативным влиянием майнинга наиболее распространенных криптовалют на смежные рынки и окружающую среду. Так, увеличение объемов майнинга влечет огромное потребление электроэнергии и может подвергать риску другие предприятия. Также повышенное потребление электроэнергии в процессе майнинга криптовалют способствует увеличению углеродного следа.

Угроза расширения нелегальной деятельности

Еще один вывод, к которому приходит ЦБ в докладе, — в силу анонимного характера криптовалют они активно используются в противоправной деятельности (отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма). Их распространение создает благоприятные условия для криминальных операций, вымогательства и взяточничества и является вызовом для глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Обеспечить необходимую прозрачность обращения криптовалют невозможно. Таким образом, криптовалюты обеспечивают поддержку преступной деятельности.



Поскольку криптовалюты в случае дальнейшего стремительного роста способны оказать значительное негативное влияние на благосостояние граждан, экономику России и финансовую стабильность, а также ввиду возможного проявления эффекта заражения, переходящего с рынка криптовалют на ключевые финансовые рынки, Банк России предложил реализовать в стране ряд мер в целях упреждения будущих проблем, связанных с развитием рынка криптовалют.