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ЦБ не предлагает вводить запрет на владение криптовалютами

20.01.2022 17:12
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ТАСС

Банк России не предусматривает запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Об этом на брифинге сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Мы обращаем внимание, что не предлагаем внести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан», — сказала она. Вместе с тем глава департамента ЦБ добавила, что регулятор обращает внимание на существующие риски мошенничества и сложность отстаивания своих прав при приобретении криптовалюты на иностранных криптобиржах.

Банк России опубликовал сегодня доклад на тему «Криптовалюты: тренды, риски, меры». В документе регулятор предложил ввести запрет на территории России на выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

Работа по корректировке законодательства для регулирования криптовалют начнется в ближайшие месяцы, отметили в ЦБ.

20.01.2022 17:02

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Комментарии

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sber21
20.01.2022 17:56
<p>Послушайте.</p>
<p>Кто то хранит деньги в кубышке, кто-то в недвижимости, кто-то в авто, кто-то в долларах и прочее. Почему я не могу хранить свои копейки в криптомонетке? )</p>
<p>Я взрослый человек и прекрасно отдаю себе отчет в своих действиях, прекрасно понимаю риски. К тому же храню в крипте всего лишь копейки. </p>
<p>А прием платежей в криповалюте, он в любом случае запрещен на территории страны, никто не собирается им что-либо оплачивать. </p>
2
sber21
20.01.2022 17:58
<p>И еще. Сейчас из-за UA запретят операции в долларах, так гос-во само криптой будет пользоваться</p>
1

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