ЦБ не предлагает вводить запрет на владение криптовалютами

Банк России не предусматривает запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Об этом на брифинге сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.



«Мы обращаем внимание, что не предлагаем внести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан», — сказала она. Вместе с тем глава департамента ЦБ добавила, что регулятор обращает внимание на существующие риски мошенничества и сложность отстаивания своих прав при приобретении криптовалюты на иностранных криптобиржах.

Банк России опубликовал сегодня доклад на тему «Криптовалюты: тренды, риски, меры». В документе регулятор предложил ввести запрет на территории России на выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

Работа по корректировке законодательства для регулирования криптовалют начнется в ближайшие месяцы, отметили в ЦБ.