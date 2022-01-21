Сотовые операторы занялись обслуживанием электросчетчиков

Сотовые операторы займутся установкой и обслуживанием электросчетчиков, пишут «Известия», уточняя, что они начинают предлагать энергетическим компаниям «умные» системы учета электроэнергии. Предложение своевременно: с 1 января специальный закон предписывает устанавливать в новых домах приборы, подключаемые к интеллектуальным системам учета (переводить на них старые планируется постепенно).

С 1 января в РФ вступили в силу требования закона об «умных» счетчиках, предписывающие устанавливать и вводить в эксплуатацию такие приборы, подключающиеся к интеллектуальным системам учета электроэнергии и дистанционно передающие показания энергосбытовым компаниям в автоматическом режиме. Такие счетчики в обязательном порядке надо устанавливать в новостройках, а в старых домах планируется менять действующие приборы на новые по истечении межповерочного периода.

По словам представителей сотовых компаний, поскольку речь о построении систем «интернета вещей» (IoT), установка и обслуживание таких счетчиков может стать новым бизнесом для них. «Компания «МТС» разработала комплексное решение, включающее полный цикл сбора данных. В него входят электросчетчик с модулем для подключения к сотовой сети по технологии NB-IoT, автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), средства для передачи трафика данных», — отметил представитель оператора Алексей Меркутов, добавив, что счетчик автоматически передает по сотовой сети показания в системы учета электроэнергии снабжающей организации или в информационные системы клиента.

Есть решения на базе NB-IoT и у Tele2, рассказала представитель оператора Дарья Колесникова. «Сейчас в портфеле примерно 15 потенциальных заказчиков — это крупные поставщики электроэнергии, энергосбытовые компании и гидроэлектростанции. В частности, решение IoT Tele2 для энергетической отрасли рекомендовано «Мосэнергосбытом» к использованию предприятиями», — сообщила она.

Лента новостей Обязательную установку «умных» счетчиков могут отложить Период нештрафуемой установки традиционных приборов учета вместо «умных» счетчиков может быть продлен до 1 января 2024 года. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. 25.08.2021 09:51

«Билайн бизнес» в этом году предложит своим клиентам полный спектр услуг для создания системы коммерческого и технического учета электроэнергии, в частности обеспечит поставку приборов учета, пообещал руководитель службы продуктов M2M/IoT «Вымпелкома» Максим Павлов. Кроме того, компания предоставляет платформу для учета газа, воды и тепловой энергии, а также занимается проектированием и вводом в эксплуатацию узлов и систем учета, перечислил он.

«МегаФон» с 2017 года на базе NB-IoT предоставляет решения для сбора, передачи и аналитики данных с приборов коммунального учета, рассказал его представитель. Сейчас оператор модернизирует сеть для более активного запуска этой технологии, добавил он.

С внедрением «умных» счетчиков потребителям электроэнергии больше не придется передавать показания вручную, объяснили в компании «МТС». Такие счетчики будут фиксировать уровень напряжения и частоту, настраиваться и подсчитывать расход электроэнергии, передавать архивные данные, справочную информацию и выполнять другие функции, отметил Меркутов. По его словам, платить за строительство и поддержку «умной» системы учета (а также за установку счетчиков) будут поставщики электроэнергии — с ними планируется заключать долгосрочные контракты на 16 лет. При этом плата за месяц подключения и обслуживания каждого «умного» счетчика составит около 250 рублей, сообщил источник, близкий к оператору.