Эксперты усомнились в возможности запретить майнинг криптовалюты в России

Возможность запретить майнинг криптовалют в России вызывает сомнения: реализовать предложение, с которым выступил ЦБ, будет технически сложно и, главное, нецелесообразно. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РБК.

Президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин считает озвученные регулятором предложения «непрофессиональными и нереализуемыми».

«Вместо того чтобы заняться регулированием криптоиндустрии (и в мире есть успешные примеры подобного регулирования), ЦБ пытается просто запретить ее. Но ЦБ не разрешал выпуск криптовалюты, поэтому и запретить его не сможет», — говорит Припачкин.

Он отметил, что в России около 17 млн человек владеют криптокошельками, при правильном регулировании эти деньги можно было бы ввести в легальный оборот. «В СССР пытались запретить оборот долларов и не смогли, был большой теневой рынок», — указал президент РАКИБ. Нереализуемым с технической точки зрения он считает и предложение запретить майнинг криптовалют: «Компании, которые занимаются этим в промышленных масштабах, обычно арендуют вычислительные мощности в дата-центрах, и то, как именно они их используют, — дело каждой компании. Участковый не сможет ходить и проверять операции на сервере». По словам Припачкина, случаи нелегального майнинга без оплаты электроэнергии или с оплатой не по тем тарифам можно регулировать и по текущему законодательству.

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CFO донатной платформы destream Тачат Игитян отмечает: чтобы поймать майнера, необходимо зафиксировать и проанализировать места огромного энергопотребления, но на практике сделать это в массовом объеме нельзя. «В регионах, где майнинг наиболее распространен, например Сибири или Дагестане, участковый не сможет попасть в труднодоступные районы, чтобы поймать всех, кто занимается майнингом. Запретить саму криптовалюту нельзя, можно запретить только криптовалютные операции, но отследить реализацию такого запрета будет трудно, и рынок моментально станет черным. Тогда проблемы возникнут и у людей, которые пытаются законно торговать криптовалютами и готовы платить налоги», — рассуждает он.

По словам гендиректора АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным технологиям» Дмитрия Бедердинова, сейчас большинство майнеров не используют мощности коммерческих дата-центров, а организуют свои площадки. «Теоретически такие площадки можно выявить, но вопрос — сколько это будет стоить, насколько это будет целесообразно. Отличить майнинг-ферму от, например, теплицы нельзя дистанционно — они обе потребляют электроэнергию равномерно и круглосуточно, то есть нужно будет получить доступ на объект», — указал он.

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По оценке оператора дата-центра BitRiver, сейчас майнингом одного только биткоина занимаются около 300 тыс. физических и юридических лиц в России. Совокупная усредненная выручка российских майнеров биткоина составляет порядка 1,5 млрд долларов в год, еще порядка 2,5 млрд долларов зарабатывают майнеры ethereum, monero и других криптовалют. То есть если взимать с криптовалютных операций при переводе в фиатные средства налог на прибыль или НДФЛ, то в консолидированный бюджет России будет в среднем ежегодно поступать более 50 млрд рублей в виде доходов.

Сооснователь майнингового оператора BitCluster Сергей Арестов считает, что в случае запрета майнинга теоретически можно сдавать вычислительные мощности в аренду: «Технически возможно настроить майнинг на серверах за пределами России, то есть оборудование находится в стране, иностранные компании арендуют вычислительные мощности, и сам майнинг происходит в иностранной юрисдикции. Но если произойдет тотальный запрет на майнинг в любом проявлении, то и экспорт вычислительных мощностей будет вне закона. Сложно обосновать работу дата-цента размером с футбольное поле и потребляющего 100 МВт электроэнергии в час, который занимается какими-то потешными вычислениями, но не майнингом». Запрет на майнинг будет иметь «вредительские последствия для экономики», говорит собеседник РБК. «Про инвестклимат можно даже не упоминать», — добавляет он.

Впрочем, по мнению российского интернет-омбудсмена и владельца Russian Mining Company Дмитрия Мариничева, технически заблокировать майнинг возможно, так как криптовалюты — это пиринговые системы, не очень сложно контролировать их связанность через шлюзы и соединения с внешним миром. «Оборот криптовалюты контролировать также несложно. И начать могут с «лицензирования» или контроля доступности криптосервисов в магазинах приложений. Более жесткий шаг — контроль непосредственно на смартфоне и компьютере пользователя, но у нас на такой шаг не решатся», — рассуждает он. Мариничев напомнил, что многие государства уже приступили к более агрессивному контролю над криптовалютами. Например, в США биткоин-кошельки должны обязательно соответствовать законам, противодействующим отмыванию денег; там начали разработку правил налогообложения доходов, полученных от обладания криптовалютой. «Главный рычаг воздействия, который может применить государство, — это регулирование использования криптовалют финансовыми институтами. Однако пользы от криптовалют гораздо больше, чем объявленных страшилок, и абсолютно неразумно запрещать их оборот и тем более майнинг», — указал Мариничев.

Центробанк в четверг, 20 января, опубликовал доклад, в котором предложил запретить выпуск, обмен и обращение криптовалюты в России. В качестве ответственности регулятор предлагает ввести штрафы за нарушение запрета на использование в России криптовалюты как средства платежа и майнинг таких активов. По мнению ЦБ, криптовалюты используют в основном физические лица для спекуляции, переводов за рубеж и ухода от требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.



В мае 2021 года китайский ЦБ предупредил покупателей криптовалюты о том, что усилит давление на отрасль. Спустя месяц регулятор велел банкам и платежным платформам прекратить поддерживать трансакции и запретил майнинг цифровой валюты.