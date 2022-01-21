Эксперт рассказала о разнице между настоящим звонком из банка и звонком от мошенников

Понять, что вам звонит мошенник, не так трудно — достаточно знать, что настоящие сотрудники кредитных организаций решают большинство вопросов через Интернет, а звонят клиентам строго в определенных случаях, рассказала «Российской газете» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По ее словам, звонок из банка действительно может быть, если проводят соцопрос. «Сотрудник поинтересуется, устраивает ли вас качество услуг, какие финансовые продукты представляют для вас интерес и тому подобное. В этом случае никакой персональной информации у клиента спрашивать не будут», — отметила она.

Дайнеко добавила, что если клиент оставил заявку на кредит, то он может ожидать звонка из банка. «В кредитной организации могут уточнить размер заработной платы потенциального заемщика или задать вопросы по стажу работы. Сведения о карте и тем более CVV-номер на ее обратной стороне сотрудника не интересуют. Более того, для оформления кредита банк не станет спрашивать, являетесь ли вы уже его клиентом», — пояснила эксперт.

С помощью обзвона клиентов банк может продвигает свои услуги, уточнила Дайнеко. «Клиенту могут позвонить с рассказом о новых продуктах или условиях оформления кредита. Задача сотрудника — только представить потенциальному заемщику преимущества предложения, конфиденциальная информация его не интересует», — напомнила она.

Если держатель карты ее заблокировал, то сотрудник службы безопасности банка хочет перепроверить информацию после блокировки, отметила эксперт. «Чаще всего мошенники пытаются «играть» именно по такой схеме, поэтому стоит обратить особое внимание на этот случай. Настоящий сотрудник банка будет звонить только после того, как карту клиента заблокировали. Это может произойти, если антифрод-система (программа мониторинга и предотвращения мошеннических операций) определит подозрительную трансакцию по счету клиента — например, в случае многократного перевода больших сумм за короткий промежуток времени или внезапной крупной покупки криптовалюты. Система автоматически заблокирует операцию, карту или счет клиента, а вам на телефон придет соответствующее уведомление», — добавила Дайнеко.

По словам эксперта, при нетипичной или подозрительной трансакции, как правило, блокируется операция по переводу средств. «А вот блокировка счета или карты происходит уже по более веским основаниям. После этого — в течение 15 минут может позвонить сотрудник банка. Он спросит фамилию, имя, отчество, место прописки, дату рождения или кодовое слово (которое содержится в договоре с банком). Если никакое уведомление не приходило, «сотрудник службы безопасности», скорее всего, является мошенником», — заключила она, напомнив, что в любой непонятной ситуации клиент всегда может самостоятельно позвонить в банк и уточнить детали звонка.