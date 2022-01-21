Исследование: элитное жилье на первичном рынке Москвы за год подорожало на 51%

Средняя цена предложения на первичном рынке элитного жилья Москвы составила 1,343 млн рублей за квадратный метр, показав исторически рекордный прирост на 51% за год, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

По данным исследования, объем предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости сократился до минимальных значений за последние шесть лет и составил 1,3 тыс. квартир и апартаментов (минус 39% по сравнению с прошлым годом). Всего за январь — декабрь 2021 года на рынок элитного жилья вышло восемь новых проектов и одна новая очередь.

Аналитики отмечают, что общая площадь доступных лотов составила 189 тыс. квадратных метров (минус 29% за год). Причиной отрицательной динамики послужил рекордно высокий уровень спроса, который превышал темпы пополнения рынка, что не позволяло восполнить запасы предложения. Кроме того, в сегменте активно расширяется практика закрытых продаж, применяемая не только на начальном этапе предварительного бронирования, но и на протяжении всего периода реализации проектов.

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Как рассказали эксперты, резкий рост цен связан, во-первых, с сокращением предложения на фоне высокого уровня покупательской активности. Во-вторых, повлияло регулярное повышение цен в реализуемых новостройках столицы. Новые проекты также выходили по более высоким ценам, что связано как с параметрами жилых комплексов (их уникальностью, повышением качественных характеристик), так и с ростом себестоимости строительства в связи с удорожанием строительных и отделочных материалов, затрат на рабочую силу и прочих издержек.

Согласно исследованию, наибольшее число лотов (21%) на первичном рынке по-прежнему сконцентрировано в районе Дорогомилово, доля которого постепенно сокращается из-за реализации представленных в локации комплексов (в течение всего 2021 года снижение на 8 п. п.). На втором месте по концентрации предложения расположился район Якиманка, где сосредоточено 16% всех квартир и апартаментов. За 2021 год продажи здесь начались сразу в трех проектах, за счет чего доля района выросла на 10 п. п. за год. Вслед за Якиманкой с небольшим отрывом на третье место рейтинга попал Пресненский район с долей 14%.

«Нужно понимать, что сложившая ситуация — новые реалии рынка, и возврат к прежнему состоянию не представляется возможным. Кроме того, в краткосрочной перспективе положительная динамика средней цены сохранится, однако ожидается замедление темпов прироста цен по мере восстановления баланса спроса и предложения», — пояснил региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.