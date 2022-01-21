Все новости

Исследование: элитное жилье на первичном рынке Москвы за год подорожало на 51%

21.01.2022 16:18
1 911
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средняя цена предложения на первичном рынке элитного жилья Москвы составила 1,343 млн рублей за квадратный метр, показав исторически рекордный прирост на 51% за год, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

По данным исследования, объем предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости сократился до минимальных значений за последние шесть лет и составил 1,3 тыс. квартир и апартаментов (минус 39% по сравнению с прошлым годом). Всего за январь — декабрь 2021 года на рынок элитного жилья вышло восемь новых проектов и одна новая очередь.

Аналитики отмечают, что общая площадь доступных лотов составила 189 тыс. квадратных метров (минус 29% за год). Причиной отрицательной динамики послужил рекордно высокий уровень спроса, который превышал темпы пополнения рынка, что не позволяло восполнить запасы предложения. Кроме того, в сегменте активно расширяется практика закрытых продаж, применяемая не только на начальном этапе предварительного бронирования, но и на протяжении всего периода реализации проектов.

В 2022 году российский рынок недвижимости вернется к равновесному росту цен, который останется выше уровня инфляции. Такой прогноз дали в экосистеме недвижимости «Метр квадратный» группы ВТБ, уточнив, что к концу года стоимость квадратного метра в России увеличится в среднем на 6—10%, а темп роста цен по сравнению с прошлым годом снизится в три-четыре раза.

 20.01.2022 09:41

Как рассказали эксперты, резкий рост цен связан, во-первых, с сокращением предложения на фоне высокого уровня покупательской активности. Во-вторых, повлияло регулярное повышение цен в реализуемых новостройках столицы. Новые проекты также выходили по более высоким ценам, что связано как с параметрами жилых комплексов (их уникальностью, повышением качественных характеристик), так и с ростом себестоимости строительства в связи с удорожанием строительных и отделочных материалов, затрат на рабочую силу и прочих издержек.

Согласно исследованию, наибольшее число лотов (21%) на первичном рынке по-прежнему сконцентрировано в районе Дорогомилово, доля которого постепенно сокращается из-за реализации представленных в локации комплексов (в течение всего 2021 года снижение на 8 п. п.). На втором месте по концентрации предложения расположился район Якиманка, где сосредоточено 16% всех квартир и апартаментов. За 2021 год продажи здесь начались сразу в трех проектах, за счет чего доля района выросла на 10 п. п. за год. Вслед за Якиманкой с небольшим отрывом на третье место рейтинга попал Пресненский район с долей 14%.

«Нужно понимать, что сложившая ситуация — новые реалии рынка, и возврат к прежнему состоянию не представляется возможным. Кроме того, в краткосрочной перспективе положительная динамика средней цены сохранится, однако ожидается замедление темпов прироста цен по мере восстановления баланса спроса и предложения», — пояснил региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Самые популярные предложения на ипотеку в новостройках

Выбор пользователей Банки.ру
Название Мин. ставка
от 9.8%
Лиц.№ 21
от 9.4%
Лиц.№ 1978
от 10.3%
Лиц.№ 1481
от 9.19%
Оформить
Лиц.№ 3251
от 8.95%
Лиц.№ 3251

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Опрос: треть россиян хотят купить недвижимость в этом году
Исследование: продажи жилья падают, но новостройки в городах-миллионниках продолжают дорожать
​«Сбер» назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»
СберБанк повысил ставки по ипотеке