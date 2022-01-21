«Эксперт РА» повысило рейтинг РНКБ до «ruА+»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Российского Национального Коммерческого Банка (РНКБ) до уровня «ruА+», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruА» со «стабильным» прогнозом, уточняется в сообщении агентства.

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок качества активов и ликвидной позиции на фоне поступательного развития бизнеса при сохранении высокой операционной эффективности. Деятельность банка также характеризуется удовлетворительной оценкой рыночных позиций и уровня корпоративного управления, а также сильной позицией по капиталу», — поясняют аналитики.

В «Эксперт РА» напоминают, что РНКБ — крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Республике Крым. Специализируется на комплексном обслуживании юрлиц и физлиц, а также финансировании инфраструктурных проектов в основном регионе присутствия. Офисная сеть представлена 197 подразделениями преимущественно в Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. С 2015 года банк принадлежит Российской Федерации. В рамках процедуры санации к банку присоединены Крайинвестбанк и Севастопольский Морской Банк.

Удовлетворительные рыночные позиции обусловлены умеренными масштабами бизнеса на российском банковском рынке относительно крупных федеральных игроков. При этом в домашнем регионе банк занимает сильные позиции, являясь системообразующим банком Республики Крым. Банк продолжает поступательное развитие бизнеса, нарастив активы за период с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021 года на 15%. Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса как по направлениям деятельности, так и по доходам. Текущая структура активов обуславливает низкий уровень концентрации кредитных рисков на клиентах (без учета кредитных организаций): крупные кредитные риски к нетто-активам составили 21%, свидетельствуют данные «Эксперт РА».

Агентство указывает на сильную позицию по капиталу при адекватной способности к его генерации. Докапитализация банка в конце 2020 года в размере 7,5 млрд рублей позволила нарастить работающие активы в 2021 году без существенного снижения нормативов достаточности капитала (Н1.0 на 1 декабря 2021 года составил 18,5%, Н1.1 и Н1.2 — 17,6%). Дополнительным источником капитализации банка является согласованная с акционером невыплата дивидендов за 2019 и 2020 годы, которая позволила нарастить капитал более чем на 5 млрд рублей. Запас капитала позволяет выдержать обесценение 17% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств.