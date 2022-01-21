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​Здание Банка России проверяют после сообщения о «минировании»

21.01.2022 17:07
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Прайм

Неизвестный «заминировал» здание Банка России в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах столицы.

«Проводится проверка здания Центробанка без эвакуации», — пояснил собеседник агентства. По его словам, в звонке от анонима упоминалось предложение регулятора запретить майнинг криптовалют на территории страны.

В пресс-службе Банка России подтвердили получение анонимной угрозы о минировании своего здания в Москве, персонал эвакуирован, идет проверка информации.

«В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка», — прокомментировали в регуляторе.

Волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

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