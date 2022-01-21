​Виталий Киселев назначен заместителем председателя правления банка «Зенит»

Виталий Киселев избран в состав правления банка «Зенит» на основании решения совета директоров и с 20 января 2022 года назначен заместителем председателя правления. В новой должности он будет курировать работу инвестиционного блока, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Виталий Киселев в 2003 году окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого по специальности «финансы и кредит». Работает в сфере управления активами на финансовых рынках с 2003 года. В июле 2008 года перешел в банк «Зенит» на должность начальника отдела операций с рублевыми долговыми инструментами. С июня 2019 года руководил инвестиционным департаментом.