Участники рынка аренды жилья выяснили, кому сложнее всего снять квартиру в Москве

Меньше всего шансов заселиться в съемную квартиру имеют те, кто хотел бы разделить жилье с другими арендаторами. Так, если на аренду претендует съемщик-одиночка, то добро ему дают в 41% случаев, пару одобрят в 38% случаев, троих съемщиков — в 21%.

Среди потенциальных арендаторов, кто собирается жить в квартире от двух человек, наименьшие шансы на заселение имеют жильцы, которые не имеют между собой родственных или семейных связей: друзья, коллеги, знакомые и т. д. Одобрение получают лишь 25% таких арендаторов, в случае проживания нескольких семей — всего 15%.



Усложнить поиск квартиры может и наличие детей. Семьи с детьми считаются одной из самых заинтересованных в долгосрочной аренде категорий, говорят в ЦИАН (для них бывает важна привязка к конкретным детсаду или школе, ради этого семьи готовы менять место проживания). Но рантье не всегда готовы заселять таких жильцов, опасаясь порчи имущества, особенно если ребенок еще маленький. Летом 2021 года одобрение на заселение получала почти половина московских арендаторов с детьми, сейчас — только 37%.



Количество детей в семье напрямую влияет на шанс арендовать понравившуюся квартиру, подчеркивают в ЦИАН. «Семья с одним ребенком получает одобрение в 40% случаев, с двумя детьми — в 31%. Сложнее становится снять квартиру, когда детей трое, — только 29%», — говорится в исследовании.

Повысились требования и к потенциальным арендаторам с домашними животными. Если летом заселить таких жильцов готовы были 45% владельцев съемного жилья, то сейчас только 34%. По оценке ЦИАН, трое из каждых четырех потенциальных арендаторов в Москве не имеют домашних питомцев.



Московские квартиросдатчики обращают внимание и на профессию потенциального жильца. По наблюдениям аналитиков, с новой волной пандемии владельцы съемного жилья стали менее охотно сдавать квартиры арендаторам, которые заняты в медицинской сфере. Еще летом 2021 года процент одобренных заявок по ним составлял в Москве 60%, а сейчас всего 35%.



Неохотно сдают жилье в Москве административному персоналу: рантье опасаются, что эта категория жильцов рискует потерять доход из-за перевода на «удаленку»). Выше шансы на заселение у банковских сотрудников: по оценке ЦИАН, сейчас одобряется 45% таких заявок. Неплохие шансы также у занятых в IT-сфере (44%), госслужащих (39%), сотрудников фитнес-индустрии (37%).