​Суд привлек братьев Ананьевых к ответственности по обязательствам «ПромСвязьКапитала»

Девятый арбитражный апелляционный суд привлек бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «ПромСвязьКапитал».



Апелляционная инстанция отменила определение Арбитражного суда Москвы от 18 октября 2021 года в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Ананьевых, компании Promsvyaz Capital B.V. и еще нескольких физических и юридических лиц. Производство по данному заявлению приостановлено до окончания расчетов с кредиторами компании «ПромСвязьКапитал», находящейся в процедуре банкротства.

В заявлении говорится о незаконности двух договоров займа между АО «ПромСвязьКапитал» и Promsvyaz Capital B.V. на общую сумму 20 млрд рублей.

По мнению конкурсного управляющего «ПромСвязьКапитала», заключение этих договоров займа привело к невозможности полного погашения требований кредиторов. Как отмечается в заявлении, Алексей и Дмитрий Ананьевы, как участники компании Promsvyaz Capital B.V., извлекли выгоду из-за незаконного заключения вышеуказанных договоров займа.

Тверской суд Москвы 25 августа 2021 года заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева по новому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. В отношении Ананьева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию РФ, сказала собеседница агентства.



Аналогичное ходатайство о заочном аресте еще одного совладельца банка Алексея Ананьева было удовлетворено 27 августа 2021 года.

Ананьевым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемые причастны к незаконному выводу из Промсвязьбанка около 6,7 млрд рублей.

В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ананьевых по делу о растрате в особо крупном размере.