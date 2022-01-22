Эксперт объяснил риски запрета операций с криптовалютами в России

Россия может столкнуться с оттоком капитала в случае законодательного запрета операций с криптовалютами в своей юрисдикции, заявил РИА Новости аналитик «Финама» Сергей Переход.

«Криптовалюты — это наднациональный актив, и, как мы видим, даже китайские усилия были тщетны: цена вернулась, а майнеры ушли глубже в тень. В этом плане российский сегмент менее значим, и не стоит ожидать «плохих новостей» для биткоина или «эфира». Скорее, наоборот, Банк России столкнется с усилением оттока капитала из-за ужесточения своих действий», — сказал эксперт.

ЦБ в четверг опубликовал доклад, где предложил законодательно запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для российских физлиц и юрлиц за использование криптовалют для платежей.

«Вероятно, речь идет не о «войне против криптовалют», а о частичных ограничениях, целью которых все-таки является раскрытие бенефициаров переводов. Но и без того Банк России не сможет запретить криптовалюты в каком-то ощутимом значении, так как они не находятся под его управлением», — считает Переход.

Накануне глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова поясняла журналистам, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами и не планируется, они смогут это делать в иностранных юрисдикциях.