СМИ: у ЕС есть план смягчения ущерба для своей экономики при санкциях против РФ

Евросоюз подготовил план действий, смягчающих ущерб для европейской экономики от возможных санкций, которые сообщество может ввести в отношении России в случае ее агрессии против Украины. Об этом сообщила в субботу испанская газета El Pais со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По ее информации, санкции ЕС могут быть задействованы практически незамедлительно и в координации с Лондоном и Вашингтоном. Отмечается, что меры варьируются от приостановки любого вида экономического сотрудничества с Москвой до резкого сокращения торговых отношений, включая импорт российского газа и нефти. Кроме того, как пишет газета, возможный «удар [в случае введения санкций] настолько масштабен», что Брюссель подготовил план для «смягчения ущерба, который также неизбежно понесет европейская экономика».

Инициатива будет обсуждаться в понедельник на закрытой встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Брюсселе под руководством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. В ней также может принять участие по видеоконференции госсекретарь США Энтони Блинкен. El Pais уточняет со ссылкой на европейского дипломата, что цель данной встречи «состоит не в том, чтобы принять какие-то конкретные санкции, а в том, чтобы установить сценарии и реакции, которые может вызвать каждая из них». Кроме того, источники издания исключают обнародование возможных мер.

При этом отмечается, что подготовленные инициативы не являются препятствием для поддержания открытыми путей для переговоров с Москвой. «Наш план подготовлен, но в идеале было бы не применять его», — отметил дипломатический источник.