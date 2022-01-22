Банки хотят обязать принимать к оплате электронные сертификаты

Банки могут обязать подключиться к системе электронных сертификатов (ГИС ЭС), чтобы граждане могли расплачиваться ими в любых магазинах. Законопроект об этом разработал Минтруд. Предполагается, что с 1 сентября этого года поддерживать электронные сертификаты должны наиболее важные кредитные организации, которые относятся к системно значимым, а с 2023 года — все остальные, пишет «Российская газета».

Сегодня электронный сертификат выдается на средства реабилитации для инвалидов, в 2023 году им можно будет расплатиться за лекарства. В перспективе по нему льготники смогут самостоятельно приобретать разные товары и услуги, которые им бесплатно предоставляет государство.

Расплатиться электронным сертификатом можно в тех магазинах, где банки-эквайеры, которые обрабатывают клиентские платежи, поддерживают эту систему оплаты. Но пока они это делают неохотно, в том числе из-за дополнительных расходов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. К тому же для этого им необходимо доработать кассовое программное обеспечение.



Минтруд предлагает на законодательном уровне закрепить обязанность банков, принимающих карты Национальной платежной системы «Мир», обеспечивать оплату товаров и услуг электронным сертификатом, а часть эквайринговой комиссии с таких операций, которая обычно снимается с продавцов в пользу банков, выпускающих карты, направлять в федеральный бюджет. Предполагается, что размер комиссии установит правительство по согласованию с Центробанком.

«Нововведение ускорит процессы интеграции банков-эквайеров и производителей кассового программного обеспечения в систему электронных сертификатов. Поправки обеспечат возможность большему числу продавцов (исполнителей) подключиться к предоставлению мер поддержки с использованием электронного сертификата, не меняя банк-эквайер», — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что сегодня к системе «Электронный сертификат» подключено 119 продавцов (158 точек продаж в офлайн-магазинах и онлайн-маркетплейс). С подключением первого маркетплейса приобретение средств реабилитации с господдержкой стало возможно из любой точки страны. Перечень магазинов, где можно расплатиться электронным сертификатом, можно уточнить по каталогу на сайте Фонда социального страхования.

Для проведения операций в новой платежной системе сертификацию уже прошли «Центр-инвест», «Русский Стандарт», Альфа-Банк. СберБанк проводит тестирование операций с использованием электронных сертификатов, подключение к системе запланировано до 22 февраля 2022 года. ВТБ планирует внедрение такого сервиса 1 июля 2022 года.