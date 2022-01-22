В ФНС напомнили о налогах на доходы, полученные по вкладам в банках

В 2022 году вкладчикам впервые придется уплатить налог на доходы, полученные по вкладам в банках, напомнили в Федеральной налоговой службе.

«C 1 января в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории России, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных статьей 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации», — сообщили в ФНС.

Согласно этой статье, доходами признаются проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ. При этом в состав доходов не включаются суммы процентов, если ставка по вкладу в течение всего года не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

Важно, что налогом облагается не вся полученная сумма процентов, а сумма за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января 2021 года.

На 1 января указанного года ключевая ставка составляла 4,25%, поэтому в 2021 году не облагается НДФЛ сумма процентов в размере 42,5 тыс. рублей. Если доходы в виде процентов превысят данную сумму, то с разницы надо будет уплатить налог.

Проценты по валютным счетам будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается.

Дата заключения договора на открытие вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок налогообложения процентов. При расчете суммы НДФЛ проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.

В случае если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, доход в виде таких процентов учитывается в том налоговом периоде, в котором было зачисление этих процентов.

Отмечается, что сумма банковского вклада (как рублевого, так и валютного) является имуществом физического лица, а не его доходом, поэтому обложению НДФЛ не подлежит.

С 1 января по 1 февраля 2022 года банки сообщат в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, получавшего их в течение 2021 года.