Главное за неделю. 17—23 января

✅ Магазины обнулили наценки на базовые товары. Все больше торговых сетей продают продукты по закупочной стоимости либо ниже нее. Вслед за X5 Group и «Магнитом» ретейлер «Верный» ограничил наценку на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины — теперь показатель не может превышать 10%, а часть товаров компания решила реализовывать по закупочным ценам.



✅ Определен шорт-лист номинантов премии «Банк года — 2021». Экспертный совет Банки.ру определил шорт-лист номинантов по 13 ключевым номинациям ежегодной премии «Банк года». Всего в этом году предусмотрено более 20 номинаций в пяти блоках: лучшие финансовые компании, лидеры отрасли, выбор пользователей («Народный рейтинг» Банки.ру), лучшие финансовые продукты и спецноминации. По остальным номинациям шорт-лист не предусмотрен, победители будут анонсированы в день церемонии вручения премии.

✅ ЦБ начал публиковать средние арифметические ставки по вкладам. Новая публикация содержит информацию о средних арифметических процентных ставках в рублях, долларах и евро в разрезе сроков привлечения начиная с данных за ноябрь 2021 года в целом по России.

✅ В группе ВТБ дали прогноз по росту цен на недвижимость в 2022 году. Так, по прогнозу аналитиков, в 2022 году российский рынок недвижимости вернется к равновесному росту цен, который останется выше уровня инфляции. В 2021 году средняя цена квадратного метра на первичном рынке в целом по России выросла более чем на 30% и превысила 100 тыс. рублей.

✅ Эксперты прогнозируют рекордный за пять лет рост объемов вкладов. Сбережения россиян на срочных рублевых вкладах в 2022 году могут вырасти на 1,4 трлн рублей. По оценкам экспертов, рекордный прирост срочных рублевых вкладов в этом году могут обеспечить сразу несколько факторов: общий рост ставок на рынке, девалютизация сбережений, возврат в банки наличности, а также рост зарплат и индексация пенсий.

✅ Опрос: рубль теряет позиции в качестве средства для хранения сбережений. Хранить накопления в отечественной валюте считает допустимым минимальное с 2014 года количество россиян, показал январский опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Одновременно доллар и евро наращивают позиции в качестве средства для накоплений.

✅ Итоги года: в 2021 году пользователи Банки.ру оставили рекордное количество заявок на дебетовые карты — вдвое больше, чем в 2020-м. Подбор предложений по кредитным картам в 2021 году увеличился на 60%. Аудитория сервиса по подбору банковских карт — количество пользователей, которые рассматривали различные предложения через сервис Банки.ру, — достигла 10 млн человек, на 30% больше показателя 2020-го.

✅ В России предлагают расширить меры государственной поддержки семей с детьми. Общественная палата России подготовила для правительства предложения о новых мерах государственной поддержки семей с детьми: субсидировать половину аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для малышей до трех лет.

✅ Граждан хотят защитить от дискриминации при использовании искусственного интеллекта. В первую очередь речь идет о дискриминации по полу, возрасту, личным взглядам или по этническим признакам. В частности, предлагается обязательно уведомлять граждан при решении «жизненно важных вопросов» (например, получения госуслуг) о том, что они взаимодействуют с ИИ.



✅ На форуме Банки.ру продолжается голосование за победителя в номинации «Человек года — 2021» в рамках ежегодной премии «Банк года». С декабря 2021 года посетители сайта предлагали кандидатов, достойных этого почетного звания. В список финалистов вошли десять участников форума, чьи советы оказались наиболее полезными для пользователей в прошедшем году. Осталось только выбрать победителя!

✅ Старые тарифы мобильной связи начали дорожать. «ВымпелКом» в ближайшее время поднимет на 10% цены на архивные тарифные планы. С февраля планирует повышение цен «МегаФон», затем — Tele2, при этом компания «МТС» в начале января уже уведомила абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: активы РФ на пике дешевизны, а рубль старается выстоять в информационных штормах. Иностранцы бегут с российского рынка, распродавая активы. Падение индекса Мосбиржи и обвал на рынке акций стали следствием этой паники. Кто выигрышно смотрится в этой ситуации и стоит ли покупать рубль? Подробности — в нашей еженедельной подборке.