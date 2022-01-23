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Главное за неделю. 17—23 января

23.01.2022 10:00
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Время прочтения: 3 минуты
Главное за неделю. 17—23 января
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Магазины обнулили наценки на базовые товары. Все больше торговых сетей продают продукты по закупочной стоимости либо ниже нее. Вслед за X5 Group и «Магнитом» ретейлер «Верный» ограничил наценку на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины — теперь показатель не может превышать 10%, а часть товаров компания решила реализовывать по закупочным ценам.

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Опрос: рубль теряет позиции в качестве средства для хранения сбережений. Хранить накопления в отечественной валюте считает допустимым минимальное с 2014 года количество россиян, показал январский опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Одновременно доллар и евро наращивают позиции в качестве средства для накоплений.

Итоги года: в 2021 году пользователи Банки.ру оставили рекордное количество заявок на дебетовые карты — вдвое больше, чем в 2020-м. Подбор предложений по кредитным картам в 2021 году увеличился на 60%. Аудитория сервиса по подбору банковских карт — количество пользователей, которые рассматривали различные предложения через сервис Банки.ру, — достигла 10 млн человек, на 30% больше показателя 2020-го.

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Граждан хотят защитить от дискриминации при использовании искусственного интеллекта. В первую очередь речь идет о дискриминации по полу, возрасту, личным взглядам или по этническим признакам. В частности, предлагается обязательно уведомлять граждан при решении «жизненно важных вопросов» (например, получения госуслуг) о том, что они взаимодействуют с ИИ.

✅ На форуме Банки.ру продолжается голосование за победителя в номинации «Человек года — 2021» в рамках ежегодной премии «Банк года». С декабря 2021 года посетители сайта предлагали кандидатов, достойных этого почетного звания. В список финалистов вошли десять участников форума, чьи советы оказались наиболее полезными для пользователей в прошедшем году. Осталось только выбрать победителя!

Старые тарифы мобильной связи начали дорожать. «ВымпелКом» в ближайшее время поднимет на 10% цены на архивные тарифные планы. С февраля планирует повышение цен «МегаФон», затем — Tele2, при этом компания «МТС» в начале января уже уведомила абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.

Инвестдайджест Банки.ру: активы РФ на пике дешевизны, а рубль старается выстоять в информационных штормах. Иностранцы бегут с российского рынка, распродавая активы. Падение индекса Мосбиржи и обвал на рынке акций стали следствием этой паники. Кто выигрышно смотрится в этой ситуации и стоит ли покупать рубль? Подробности — в нашей еженедельной подборке.

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