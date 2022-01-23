​Московское УФАС вынесло решение в отношении ВТБ за вписанные согласия на распространение рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве продолжает борьбу со вписанными согласиями на распространение рекламы, говорится в сообщении ведомства. В частности, Московское УФАС вынесло решение в отношении ВТБ по факту распространения на телефонный номер рекламы посредством телефонного звонка, в котором оператор приглашает абонента на обслуживание как индивидуального предпринимателя.

«Поступление указанной рекламы подтверждается аудиозаписью телефонного разговора, а также детализированной выпиской, представленной заявителем и оператором связи. Рассматриваемая реклама не является персональным предложением заявителю, а была направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования», — говорится в сообщении ведомства.

Московское УФАС России признало ВТБ нарушившим часть 1 статьи 18 закона «О рекламе» при распространении рекламы. Банку выдано предписание о прекращении нарушения законодательства РФ «О рекламе», а также материалы дела переданы для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.



Как уточняется, позиция столичного УФАС неоднократно подтверждалась судебной практикой.

«Московское УФАС России придерживается позиции о том, что недопустимо получение безальтернативного согласия на рекламу путем включения условия в договор банковских или иных услуг, что подтверждается также судебной практикой», — сказано в сообщении.

Отмечается, что многие иные ведущие банки уже изменили сбор согласий на распространение рекламы по требованию Московского УФАС России либо вовсе воздерживаются от подобных незаконных систем навязывания потребителям обязанности получать рекламу по телефону, о чем свидетельствует и отсутствие жалоб от потребителей.