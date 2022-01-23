Глава АКРА прокомментировал предложения Центробанка по крипторынку

Предложения Банка России по регулированию криптовалюты обеспечат не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в РФ, прокомментировал РИА Новости через пресс-службу генеральный директор кредитно-рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

ЦБ ранее в четверг опубликовал доклад, где выдвинул идеи по регулированию крипторынка в России. Так, регулятор предложил законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Кроме того, ЦБ намерен запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, а также их майнинг, за нарушение требований будет введена ответственность. Еще регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей.

«Совершенно точно предложенные ЦБ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну. При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотреблений — при контроле за введенными запретами — можно минимизировать. Считаю, что дополнительные инвестиции регуляторов и институтов в механизмы контроля окупятся снижением рисков и потерь», — считает Сухов.

Глава АКРА добавляет, что преимущества той системы мер, которая была предложена регулятором, заключается в ее своевременности. Он отмечает, что идеи ЦБ в основном фокусируются на наиболее существенных аспектах негативного воздействия криптовалют: расчетах, финансовых рынках и институтах.

«Мы находимся на стадии, когда публичное использование криптовалют пока не практикуется, и можем предотвратить потери экономики и бюджета от масштабной «криптизации», — пояснил Сухов.