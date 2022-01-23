Исследование: быстрее всего в новостройках в Москве дорожают студии

Средняя стоимость студии в московских новостройках массового сегмента за 2021 год выросла на 25%, подсчитали аналитики компании «Метриум». Это больше, чем у всех прочих типов квартир, которые предлагаются столичными застройщиками.



В декабре 2021 года средняя стоимость студий в новостройках эконом- и комфорт-класса в Москве достигла 7,57 млн рублей. В том же месяце 2020 года студию можно было приобрести за 6,06 млн рублей. Таким образом, за 12 месяцев этот тип квартир подорожал на 25%, или на 1,52 млн рублей. То есть каждый месяц студии в массовых новостройках Москвы росли в цене на 2%.

Удельная стоимость увеличилась еще заметнее. Если в декабре 2020 года квадратный метр в таких квартирах стоил 232 тыс. рублей, то в декабре 2021 года — 308 тыс. рублей. Таким образом, показатель за год увеличился на 33%.

По темпам роста стоимости студии превзошли все прочие типы квартир на московском рынке массовых новостроек, отмечается в исследовании. Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры увеличилась за 12 месяцев на 22%, до 10,77 млн рублей. Двухкомнатные квартиры стали дороже на 21% (15,29 млн рублей). Средняя стоимость трехкомнатных квартир выросла на 20%, до 20,29 млн рублей.

Средняя цена квадратного метра в разных типах квартир тоже заметно выросла, но все же меньше, чем в студиях: в однокомнатных квартирах — на 28%, в двухкомнатных — на 26%, в трехкомнатных — на 20%.

Рост цен на студии эксперты связывают с высоким спросом на этот формат жилья.



«Цены на новостройки резко выросли, тогда как доходы потенциальных покупателей стагнируют. Во втором полугодии 2021 года увеличились и ипотечные ставки. Это значит, что для многих клиентов студия становится единственным доступным вариантом жилья в новостройке. Вероятнее всего, в 2022 году мы по-прежнему будем наблюдать рост предложения студий и умеренный рост цен на них», — резюмирует управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка.

