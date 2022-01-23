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​МИнБанк продлил срок действия акционного тарифного плана «Дебют»

23.01.2022 20:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Индустриальный Банк

Московский Индустриальный Банк продлил срок действия тарифного плана «Дебют» до 30 июня 2022 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты банка, воспользовавшиеся специальным предложением, смогут бесплатно открыть и обслуживать счет в течение первых трех месяцев начиная с месяца подключения. При этом изготовление и заверение необходимых документов и услуги по подключению системы дистанционного банковского обслуживания также будут бесплатными», — говорится в релизе.

В рамках тарифного плана «Дебют» клиенты также могут бесплатно получить корпоративную карту, карту-кассира (для внесения наличных на счет через банкоматы и терминалы) и оформить чековую книжку.

Уточняется, что тарифный план «Дебют» действует для новых корпоративных клиентов, которые ранее не имели счетов в банке (за исключением счетов по депозитам), при условии подключения к системе дистанционного банковского обслуживания.

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