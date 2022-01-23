​МИнБанк продлил срок действия акционного тарифного плана «Дебют»

Московский Индустриальный Банк продлил срок действия тарифного плана «Дебют» до 30 июня 2022 года, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты банка, воспользовавшиеся специальным предложением, смогут бесплатно открыть и обслуживать счет в течение первых трех месяцев начиная с месяца подключения. При этом изготовление и заверение необходимых документов и услуги по подключению системы дистанционного банковского обслуживания также будут бесплатными», — говорится в релизе.

В рамках тарифного плана «Дебют» клиенты также могут бесплатно получить корпоративную карту, карту-кассира (для внесения наличных на счет через банкоматы и терминалы) и оформить чековую книжку.

Уточняется, что тарифный план «Дебют» действует для новых корпоративных клиентов, которые ранее не имели счетов в банке (за исключением счетов по депозитам), при условии подключения к системе дистанционного банковского обслуживания.