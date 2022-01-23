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ВТБ предлагает «Семейную ипотеку» на покупку квартир в Russian Design District под 2,1% на весь срок

23.01.2022 13:58
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Группа «Родина» совместно с ВТБ запустили специальную программу ипотечного кредитования для покупателей квартир в жилом культурно-образовательном кластере Russian Design District. Для семей с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, ставка по кредиту снижена до 2,1% и действует весь период ипотеки, говорится в пресс-релизе.

«Госпрограмма «Семейная ипотека» будет расширена специально для покупателей квартир в жилом культурно-образовательном кластере Russian Design District силами девелопера проекта — группы «Родина» — и ее стратегического партнера — банка ВТБ. Стандартная субсидированная государством ставка по этой программе составляет 4,7% годовых, но участники проекта снизили ее до 2,1% годовых. Получить кредит могут те клиенты, в семье которых после 1 января 2018 года родился ребенок», — говорится в релизе.

Для покупки квартиры необходимо внести первоначальный взнос от 20%. Решение банка последует в течение часа после предоставления полного пакета документов.

Как подсчитали в банке, ежемесячный платеж для покупателей квартир в RDD по специальному предложению за однокомнатную квартиру составит от 26,4 тыс. рублей, за двухкомнатную — 35,8 тыс., а за трехкомнатную — 43,6 тыс.

Уточняется, что ежемесячный платеж сохраняется на протяжении всего срока кредитования (до 30 лет).

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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