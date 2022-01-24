Новый проект Минфина упростит выпуск облигаций в валюте

Минфин планирует в апреле внести в Госдуму проект изменений в закон о валютном регулировании, который расширит возможности для размещения еврооблигаций для отечественных компаний в России, пишут «Известия». Об этом говорится в плане по законопроектной деятельности правительства на 2022 год. Предполагается, что законопроект закрепит изменения в федеральном законе «О валютном регулировании и контроле» в части увеличения перечня разрешенных операций между резидентами.

Как пояснил глава НАУФОР Алексей Тимофеев, в первую очередь речь идет о возможности расчетов в валюте между формальным эмитентом облигаций, которым обычно выступает SPV (то есть специально созданная для таких операций компания) и инициатором выпуска — материнской фирмой, которая является реальным эмитентом долговых бумаг. Вторая новация законопроекта — расчеты в иностранной валюте между поручителем по облигациям и резидентами-держателями, отметила директор KPMG Law Екатерина Цибикова. Устранение «конвертационного» барьера снимет операционные и юридические риски с участников эмиссионного процесса и позволит упростить процедуру размещения облигаций в иностранной валюте, согласилась она. По словам Тимофеева, частью законопроекта может стать и освобождение нерезидентов от налога на процентный доход при покупке еврооблигаций в России.

В «Северстали» сообщили, что еврооблигации выступают одним из основных источников фондирования. Нововведения помогут значимо увеличить поток финансирования, привлекаемого российскими корпоратами на международных рынках для своего развития, но ограничения должны быть полностью сняты для всех участников процесса: это не только эмитент и инвестор, но и банки — платежные агенты по выпускам, международные расчетно-клиринговые центры, заявили в компании. Как отметили в компании «РУСАЛ», отмена запрета на расчеты в валюте позволит существенно упростить доступ к валютной ликвидности без комиссионных затрат на конверсионных операциях.

В случае реализации идеи выиграют все участники рынка: эмитенты расширят круг инвесторов, а инвесторы получат дополнительный валютный инструмент, пояснил генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов. Розничные игроки расширят свой инструментарий для вложений, особенно принимая во внимание околонулевые ставки по инвалютным депозитам в банках, согласился аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.