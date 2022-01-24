Производство по делу о ликвидации Геобанка прекращено

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению Центробанка РФ о ликвидации Геобанка, говорится в материалах суда.

Столичный арбитраж 3 августа 2021 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании Геобанка несостоятельным (банкротом).

Регулятор 2 апреля 2021 года отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с тем, что Геобанк полностью утратил собственные средства.

Кроме того, банк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Также кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам. Исполнение требований надзорного органа о признании договоров аренды в качестве долгосрочных и корректному отражению связанных с ними расходов выявило полную утрату Геобанком собственных средств (капитала), сообщил ЦБ РФ.

Банк был учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью.

С декабря 2004 года Геобанк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В октябре 2018 года организацией была получена базовая лицензия на осуществление банковских операций.