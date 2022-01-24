24 января. О чем пишут газеты

📰 Текущая доходность многих самых надежных корпоративных облигаций российских эмитентов сейчас доходит до 11% годовых, это больше, чем текущая инфляция и ставки по банковским вкладам, пишут «Известия». Но даже у такого относительно безрискового инструмента есть свои особенности, на которые консервативным инвесторам стоит обратить внимание. Аналитики предупреждают, что при выборе облигаций не обойтись без серьезного анализа конкретного эмитента, иначе можно сильно потерять, если компания разорится.

📰 Росреестр запустит единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных», которая объединит все геоданные в РФ: о земле и недвижимости, сведения о правах и кадастровой оценке, пишет «Коммерсант». Созданием платформы займется госкомпания «Роскадастр», она также обеспечит обмен данными с действующими информсистемами федеральных госорганов, регионов и муниципалитетов. Пока присоединиться к новой платформе и воспользоваться ее сервисами могут лишь участники эксперимента по учету земли и недвижимости: Краснодарский и Пермский края, Иркутская область и Татарстан.

📰 Международные инвесторы увеличили вложения в фонды, ориентированные на российский рынок акций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Bank of America, уточняя, что за минувшую неделю они вложили 73 млн долларов, максимальный объем за последние два с половиной месяца. Это произошло на фоне обновления индексами годовых минимумов, что в сочетании с ростом цен на нефть сделало российские акции привлекательными. Однако рассчитывать на устойчивость тенденции не стоит, поскольку основной приток идет со стороны спекулянтов, которые могут оперативно вывести средства в случае обострения геополитической ситуации, уверены эксперты.

📰 Третья неделя 2022 года завершилась чувствительным падением криптовалютного рынка, пишет «Коммерсант». В минувшую субботу котировки биткоина опускались до 34 тыс. долларов — минимальной отметки с конца июля 2021 года. Стоимость эфира достигала 2,3 тыс. долларов, также минимума с конца июля. Стоимость ведущих валют снизилась на 19—30%, с начала года они потеряли до 42%, обновив многомесячные минимумы. По мнению экспертов, общий прогноз остается «медвежьим», поскольку ликвидность остается ограниченной. Так, стоимость биткоина вполне может опуститься к уровню 30 тыс. долларов, эфира — до 2—2,2 тыс. долларов.



📰 Правительство разрешило включать расчетную предпринимательскую прибыль в размере 5% в тариф «Россетей» на услуги по передаче электроэнергии, пишет «Коммерсант», уточняя, что госхолдинг долгие годы просил такой возможности для выплаты дивидендов. Однако частным сетевым организациям с долей менее 10% в регионе воспользоваться новым правилом будет нельзя. Причем такого ограничения не было в первой версии документа, опубликованной на regulation.gov.ru. Мелкие сетевые компании намерены обратиться в суд, считая такой подход дискриминацией.



📰 На фоне снижающейся активности девелоперов коммерческой недвижимости и высоких темпов развития городской инфраструктуры почти 50% новых торговых площадей в Москве в этом году могут открыться в составе транспортно-пересадочных узлов, пишет «Коммерсант». Спрос ретейлеров на такой формат ограничен: его чаще рассматривают продуктовые сети, бытовые центры, магазины импульсных продаж и пункты выдачи заказов. Но в перспективе ТПУ могут сформировать 15% от общего объема качественной торговой недвижимости в Москве. Так, по планам мэрии в столице будут функционировать 150 капитальных ТПУ.



📰 У акций компаний российского нефтегазового сектора в 2022 году есть много возможностей для сильного роста, в особенности высокие цены на нефть и газ вместе с ослаблением рубля, пишут «Ведомости». Ряд экспертов фондового рынка ожидает роста бумаг «Газпрома», «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» на 30—50%, а кто-то верит в потенциал нефтегазовой отрасли гораздо сильнее и ждет удорожания некоторых бумаг на 80%. В качестве позитивных факторов аналитики указывают надежный баланс, низкий долг страны, осмотрительную денежно-кредитную политику и хорошо управляемые компании с высокими и растущими выплатами акционерам.

