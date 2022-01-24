​«Сбер» предоставил первые льготные кредиты начинающим предпринимателям

Московский банк СберБанка начал предоставлять льготное финансирование начинающим предпринимателям в рамках совместной с правительством Москвы программы поддержки малого и среднего бизнеса. Первый кредит по новой программе получил московский предприниматель, зарегистрировавший свой бизнес около трех месяцев назад. Сумма льготного кредита, предоставленного на открытие кофейни, составила более 4 млн рублей.



«До недавнего времени кредитное финансирование было фактически недоступно начинающим предпринимателям из-за отсутствия у них активов и высокого риска невозврата заемных средств. Город в этой ситуации выступает поручителем по кредиту и субсидирует часть процентной заявки, чтобы снизить нагрузку на основателя стартапа. Первый заемщик уже направил полученные средства на открытие собственной кофейни и планирует в ближайшее время запустить еще одну торговую точку», — прокомментировал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.



Соглашение об участии в льготной программе «Сбер» подписал с департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы в конце декабря прошлого года. Теперь столичные компании и индивидуальные предприниматели, которые работают менее одного года, могут получить в «Сбере» кредит по льготной ставке, не превышающей 12,5% — это ключевая ставка Банка России плюс 4%. Она будет действовать не более 12 месяцев, а далее — стандартная ставка банка.

Чтобы получить кредит, предпринимателю нужно обратиться в СберБанк. В свою очередь, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступит поручителем по кредиту в размере, не превышающем 70% от суммы займа. Оставшаяся часть гарантируется городским бюджетом. Максимальный размер льготного кредита для начинающих предпринимателей — 5 млн рублей. Заемные средства можно направить на развитие предпринимательской деятельности, а также на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели.

Для предпринимателей, которые открывают дополнительный бизнес, сумма кредита может достигать 100 млн рублей. Заемщик сможет привлечь поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы на стандартных условиях.







