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СМИ: «Тинькофф» может запустить новый электронный сервис по торговле долгами

24.01.2022 10:24
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Источник
Banki.ru
Темы
Тинькофф Банк

На коллекторском рынке появилась информация о том, что Тинькофф Банк рассматривает возможность запуска площадки по торговле долгами, пишет «Коммерсант», уточняя, что в самом банке такие планы отрицают.

По данным нескольких участников коллекторского рынка, «Тинькофф» приступил к технической реализации проекта площадки по продаже долгов. Она будет работать с любыми видами долгов как физических, так и юридических лиц, уточнил один из собеседников.

Площадки по продаже просроченных кредитов, с одной стороны, расширяют доступ к цессионным портфелям в принципе, с другой — это разгоняет цену на рынке цессии и может печально закончиться для небольших и новых игроков, отметил гендиректор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect Александр Васильев. К концу прошлого года стоимость представленной для продажи просроченной задолженности физлиц достигла 7—9%, тогда как пять лет назад составляла около 1%.

Согласно прогнозам НАПКА, в 2022 году объем первичного предложения долгов по цессионной схеме составит 271 млрд рублей. Это на 16% больше по предварительным итогам 2021 года (226 млрд рублей), но на 30% ниже, чем уровень допандемийного 2019 года (399 млрд рублей). Ожидается, что и в 2021, и в 2022 году доля закрытых сделок в сегменте цессии сохранится на уровне 90%.

В 2022 году предложение на рынке цессии может вырасти — сегмент начнет постепенное восстановление после пандемийного провала, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение участников. Свои ожидания они обосновывают тем, что объемы кредитования быстро увеличиваются, а кредиторы все больше предпочитают продавать взыскателям молодые долги.

 20.12.2021 10:35

Торговля долгами становится маржинальным и привлекательным бизнесом, о чем свидетельствует как быстрый успех стартапа Debex, так и планы ряда крупных банков по развитию похожих инструментов, сказал партнер и руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению «Делойт» в СНГ Андрей Нагурный. «Создание торговой площадки хорошо вписывается в стратегию «собственной экосистемы», которой следует и «Тинькофф», и другие игроки на рынке финтеха. Кроме того, наличие площадки позволит банку структурировать долги на продажу по определенным признакам, например региональному, — отметил управляющий директор НКР Станислав Волков. — А стоимость портфеля, состоящего из однородных долгов, выше».

Если «Тинькофф» сможет создать эффективную платформу с реализацией функционала различных аукционов, он может довольно быстро занять примерно 15% всего рынка цессии, считает управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. «Но резко нарастить долю рынка будет сложно, так как крупнейшие банки вряд ли захотят подключаться к платформе и предпочтут скопировать модель для своих экосистем в случае успеха», — уточнил он. По оценкам эксперта, через платформу может пройти 20—25 млрд рублей в год.

Один из собеседников, работающих в сегменте онлайн-площадок по продаже просроченной задолженности, сомневается в целесообразности именно площадки по торговле задолженностью, ведь у банка есть собственный коллектор. Другой источник полагает, что профиль торговой площадки может оказаться шире, включая другие сервисы для участников экосистемы банка.

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Логотип "Тинькофф Банка" Алексей Шуравин

Алексей Шуравин

руководитель отдела поддержки социальных медиа
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