ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%

ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых частных домов с земельным участком. Минимальная ставка для клиентов банка составляет 5,75% годовых на весь срок кредита. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.

Уточняется, что заемщики могут взять кредит по программе ипотеки с господдержкой на готовый дом с земельным участком при приобретении объекта по договору купли-продажи у застройщика — юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы, действующей с 2020 года, составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья. Кредитные средства доступны на срок до 30 лет. Клиентам ВТБ подтверждать доход необязательно, достаточно предоставить скан-копии паспорта и СНИЛС при подаче заявки на сайте банка.

В банке добавили, что также для клиентов ВТБ доступно оформление кредитов на готовые дома в рамках семейной ипотеки по ставке от 4,7% (для ДФО от 4,3%) и дальневосточной ипотеки под фиксированную ставку 0,1%.