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​Банк «Зенит» ​повысил доходность по вкладам до 9,3%

24.01.2022 12:09
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Зенит

Банк «Зенит» повысил доходность всей линейки вкладов. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, изменение составило до 1,5 процентного пункта, теперь максимальная ставка в рублях составляет 9,3% годовых.

По условиям вклада «Восход» разместить денежные средства по ставке 9,3% годовых можно на срок 700 дней и на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от Банки.ру. Также у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в банке «Зенит» по состоянию на 2 ноября 2021 года. При досрочном закрытии вклада в период с 401-го по 699-й день действует ставка 8% годовых.

Выросла ставка до 9% годовых по вкладу «Выбор Банки.ру». Открыть продукт можно на срок 375 дней, на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от Банки.ру. При этом у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в банке по состоянию на 12 декабря 2021 года.

Банк также повысил ставки по продуктам «Высокий доход» — до 8,25% годовых, «Пополняемый доход +» — до 7,91% годовых и «Пенсионный» — до 7,23% годовых. Срок действия вкладов варьируется от одного месяца до трех лет с последующей пролонгацией.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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