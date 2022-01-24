​Банк «Зенит» ​повысил доходность по вкладам до 9,3%

Банк «Зенит» повысил доходность всей линейки вкладов. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, изменение составило до 1,5 процентного пункта, теперь максимальная ставка в рублях составляет 9,3% годовых.



По условиям вклада «Восход» разместить денежные средства по ставке 9,3% годовых можно на срок 700 дней и на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от Банки.ру. Также у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в банке «Зенит» по состоянию на 2 ноября 2021 года. При досрочном закрытии вклада в период с 401-го по 699-й день действует ставка 8% годовых.

Выросла ставка до 9% годовых по вкладу «Выбор Банки.ру». Открыть продукт можно на срок 375 дней, на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от Банки.ру. При этом у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в банке по состоянию на 12 декабря 2021 года.



Банк также повысил ставки по продуктам «Высокий доход» — до 8,25% годовых, «Пополняемый доход +» — до 7,91% годовых и «Пенсионный» — до 7,23% годовых. Срок действия вкладов варьируется от одного месяца до трех лет с последующей пролонгацией.