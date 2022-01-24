«Ромир»: объем «свободных денег» в российских семьях в конце прошлого года снизился на треть

Объем «свободных денег» (денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг) в российских семьях в конце 2021 года снизился на треть. По данным исследовательского холдинга «Ромир», в октябре 2021 года показатель составил 67%, уменьшившись на 30% по сравнению с предыдущим месяцем.

По отношению к декабрю 2020-го года (тогда 59%) индекс вырос на 14% (8 процентных пунктов).



Индекс «свободных денег», методику расчета которого разработал «Ромир», демонстрирует динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Показатель января 2019 года принят за 100% — исходную точку для расчета индекса.



Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах россиян при их сравнении со средними доходами, объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве к концу прошлого года в кошельке россиянина составил 23%.