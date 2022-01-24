«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Челябинвестбанка на уровне «ruА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанка на уровне «ruА», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при высокой рентабельности, комфортной ликвидной позицией, адекватным качеством активов, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления.

Аналитики напомнили, что Челябинвестбанк — средний по размеру активов региональный банк, который специализируется на комплексном обслуживании юридических лиц и кредитовании физических лиц. Головной офис банка находится в Челябинске, сеть подразделений банка сосредоточена в Челябинской области и включает в себя девять филиалов и 86 дополнительных офисов.

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке при высокой концентрации деятельности на домашнем регионе (на 1 октября 2021 года около 94% кредитного портфеля и около 99% привлеченных средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц приходилось на Челябинскую область). Сеть подразделений банка оценивается агентством как широкая, также отмечаются адекватные конкурентные позиции банка в Челябинской области при наличии устойчивой и лояльной клиентской базы.

При этом, как и прежде, агентство рассматривает значительную концентрацию бизнеса на домашнем регионе в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль банка. В течение 2021 года банк постепенно наращивал кредитный портфель, что привело к некоторому росту диверсификации бизнеса, при этом отмечается невысокая концентрация кредитных рисков на крупных клиентах (на 1 декабря 2021 года отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 23%). Концентрация активов на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на невысоком уровне.

В числе прочего отмечается сильная позиция по капиталу при высокой рентабельности. Нормативы достаточности капитала банка находятся на высоком уровне (на 1 декабря 2021 года Н1.0 равен 22,5%; Н1.1 равен Н1.2 и составляют 18,4%), что обеспечивает высокую устойчивость к реализации кредитных и рыночных рисков (на дату оценки банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов полное обесценение до 25% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств под риском). Показатели рентабельности бизнеса также находятся на высоком уровне (за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 14,5%), что позволяет банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли и ежегодно распределять дивиденды.

«По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе», — отмечено в сообщении.