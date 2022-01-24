Агентство «НКР» подтвердило кредитный рейтинг МТС Банка на уровне «А.ru»

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» подтвердило кредитный рейтинг МТС Банка на уровне «А.ru» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в сообщении НКР, улучшающиеся рыночные позиции сочетаются у МТС Банка с ограниченной диверсификацией бизнеса, при этом «банк заметно улучшил позиции в ключевом сегменте благодаря опережающему росту кредитного портфеля в сегменте необеспеченного кредитования и поднялся за последние 12 месяцев с седьмого на четвертое место среди розничных банков по размеру кредитного портфеля физических лиц».

Агентство отмечает высокую рентабельность МТС Банка. «Банк сохраняет комфортный запас капитала по нормативу Н1.0 с учетом регулятивных надбавок: среднее значение Н1.0 за 12 месяцев, завершившихся 31 октября 2021 года, — 13%. Одновременно с этим более уязвимы показатели Н1.1 и Н1.2 (8,5% и 10,1% соответственно), превышение над нормативным уровнем с надбавками по-прежнему меньше 2 процентных пунктов. Позиция по капиталу остается под давлением из-за достаточно высоких темпов роста бизнеса», — указывают аналитики. Они ожидают увеличения собственных средств банка за счет средств акционера и бессрочного субординированного займа в 2022 году, что поможет поддержать запас капитала, одновременно улучшив его структуру.

Банк сохраняет средний запас капитала и умеренную склонность к риску. «Склонность к риску остается умеренной: проблемные и рискованные активы по методологии НКР составили около 70% суммы капитала и резервов по состоянию на 1 ноября 2021 года. Основной объем указанных активов приходится на просроченную задолженность по кредитам, а также на розничные кредиты с высоким уровнем показателя долговой нагрузки. Отмечается отсутствие роста просроченной задолженности с начала 2021 года, что частично обусловлено реализацией проблемных активов в течение года», — говорится в релизе.

МТС Банк характеризуется приемлемой позицией по фондированию и ликвидности, дают оценку аналитики.

НКР отмечает, что существенный прирост ресурсной базы при сохранении прежнего уровня ликвидных активов привел к ухудшению отдельных показателей ликвидности, оцениваемых в рамках методологии НКР, в прошлом году. В частности, покрытие ликвидными активами и дополнительной ликвидностью совокупных обязательств без учета субординированных займов и средств аффилированных структур составило около 30% против 38% годом ранее. Соотношение высоколиквидных активов и мгновенных обязательств составило на 1 ноября 2021 года 40% (48% на 1 ноября 2020-го), а покрытие ликвидными активами обязательств до 30 дней — 47% (69% на 1 ноября 2020-го). При этом банк поддерживает нормативы ликвидности со значительным запасом.