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Райффайзенбанк: россияне при выборе кредита больше всего смотрят на размер ежемесячного платежа

24.01.2022 20:53
1 473
3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Райффайзенбанк

Для россиян при выборе кредита размер ежемесячного платежа оказался более значимым фактором, чем уровень процентной ставки или стоимость финансовой защиты, сообщается в исследовании Райффайзенбанка, которое строилось на опросах более 1,2 тыс. человек.

По данным исследования, сумма, которую предстоит платить по займу каждый месяц, важна для 42% россиян. На годовую ставку смотрят 34% опрошенных, а размер финансовой защиты критичен лишь для 13% респондентов.

Среди других факторов, на которые обращают внимание потенциальные заемщики, — возможность получить кредитные каникулы (6%), наличие дебетовой карты того банка, который предоставляет кредит (3%), возможность перевода получаемой суммы на счет в другой банк без комиссии (1%) и возможность получить кредитную карту в подарок (1%).

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Комментарии

3
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move333
25.01.2022 01:29
<p>смотрят на проц ставку без всяких обожаемых банками фин.защит и прочих страховых обёрток, оттуда и ежем. платёж</p>
0
Online
26.01.2022 14:23
<p>Вот это "новость", глубочайшая аналитика, долго готовили наверное, с согласованием эспатами и политбюро из Вены..</p>
0
Online
26.01.2022 14:28
<p>move333, это они делают вид, что смотрят на ставки и прочие комиссии, в конечном итоге смотрят конечно же на ЕП, ибо только он является индикатором, по которому ФЛ может сопоставить свой уровень доходов с предлагаемым платежом. А со ставками и прочей мутей, любой грамотный сотрудник банка "умеет работать". Особенно на фоне того, что почти каждый ФЛ "планирует" ЧДП и / или ПДП. Так что ЕП и только ЕП!</p>
0

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