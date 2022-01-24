Райффайзенбанк: россияне при выборе кредита больше всего смотрят на размер ежемесячного платежа

Для россиян при выборе кредита размер ежемесячного платежа оказался более значимым фактором, чем уровень процентной ставки или стоимость финансовой защиты, сообщается в исследовании Райффайзенбанка, которое строилось на опросах более 1,2 тыс. человек.
По данным исследования, сумма, которую предстоит платить по займу каждый месяц, важна для 42% россиян. На годовую ставку смотрят 34% опрошенных, а размер финансовой защиты критичен лишь для 13% респондентов.
Среди других факторов, на которые обращают внимание потенциальные заемщики, — возможность получить кредитные каникулы (6%), наличие дебетовой карты того банка, который предоставляет кредит (3%), возможность перевода получаемой суммы на счет в другой банк без комиссии (1%) и возможность получить кредитную карту в подарок (1%).
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 9,9%
|до 50
|0
|
Лиц.№ 2557
|от 16%
|до 62
|0 - 948
|
Лиц.№ 2272
|10%
|до 1100
|0 - 21 535
|
Лиц.№ 2268
|от 9,9%
|до 50
|0
|
Лиц.№ 2557
|от 12%
|до 120
|0 - 1 080
|
Лиц.№ 429
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