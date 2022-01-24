Фондовые индексы РФ обвалились по итогам основных торгов

Фондовые торги в РФ завершились обвалом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 5,93% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 235,28 пункта. Индекс РТС обрушился на 8,11% — до отметки 1 288,17.

Бумаги VK упали в цене на 10,96%, «Яндекса» — на 8,71%, «Магнита» — на 6,41%, «Газпрома» — на 6,05%, СберБанка — на 4,89%, «Норникеля» — на 4,65%, «Полюса» — на 4%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,27%, Московской биржи — на 3,07%, МТС — на 1,99%.



Основным фактором падения котировок вновь выступил рост геополитических рисков, поясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. «Также продажи в акциях были поддержаны ухудшением ситуации на внешних площадках, где негативным настроениям способствуют опасения более быстрого подъема ставки в США и сокращения баланса американским регулятором», — отмечается в комментарии эксперта.



По его словам, «можно говорить о том, что локальная цель снижения достигнута и логичным выглядит коррекционный подъем на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях, однако для подобного движения может понадобиться существенный повод в виде снижения геополитических рисков. Пока же сохраняется вероятность продолжения негативной динамики, при этом следующими целями снижения могут выступить уровни чуть выше 2 900 пунктов по индексу Мосбиржи».

«На мировых фондовых биржах в понедельник преобладал уход от риска, так как ситуация на границе с Украиной, похоже, становится критической и вот-вот перейдет в вооруженное противостояние. Российским активам при негативном развитии событий еще есть куда падать, а защиту и стабилизацию портфеля лучше искать в таких активах, как золото. Коррекционные отскоки на отечественном рынке в ближайшие дни возможны, но пока основной тренд явно смотрит вниз, несмотря на сильную перепроданность. Фиксация прибыли при этом продолжается и по нефтяным фьючерсам, что обеспечивает дополнительное давление на акции и рубль», — рассуждает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Мы ожидаем, что завтра отечественный рынок может остаться под легким давлением вплоть до решения ФРС по ключевой ставке. Тем не менее мы считаем, что рыночные котировки многих бумаг заметно расходятся со своей фундаментальной стоимостью, что может быть компенсировано в течение этой недели (после чего индекс Мосбиржи может вернуться обратно в диапазон 3 400—3 500 пунктов)», — пишет главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, «рынок трещит по швам».

«На российский рынок паника пришла всерьез и надолго — на площадке главными остаются «медведи», которые тянут рынок вниз. Ключевым поводом для столь мощных распродаж стала эскалация геополитических рисков: НАТО мобилизует свои войска в ответ на предположение, что Россия стягивает силы к границе с Украиной. Пока все эти риски лежат исключительно в плоскости теории, но и в таком виде они безумно пугают инвесторов», — комментирует эксперт.

«Основной вопрос сейчас заключается в том, как долго могут продлиться продажи и куда они в конечном счете приведут. Пока рынком правят эмоции, движения останутся хаотичными. Биржи могут падать и день, и два, и пару недель. Уже ясно, что этот январь забудется нескоро. Остановить распродажу могут дипломаты, они же могут ее и усилить», — считает Бодрова.

