Эксперты указали оптимальную долю золота в портфелях российских инвесторов

Оптимальная доля золота — физического металла и активов, обеспеченных золотом, — в портфеле среднестатистического российского частного инвестора составляет от 10% до 20%. Такую оценку дает независимое исследовательское агентство Magram Market Research, которое провело соответствующее исследование по заказу Всемирного совета по золоту. В сообщении уточняется, что в сентябре — октябре 2021 года агентство провело 20 глубинных интервью с экспертами российского рынка золота — банковскими аналитиками, брокерами, представителями профильных ассоциаций и научного сообщества.

Эксперты подчеркивают, что доля золота в портфеле должна определяться индивидуально, с учетом потребностей конкретного инвестора — целей и горизонта инвестирования, толерантности к риску, а также экономической ситуации на рынке. Так, консервативный портфель предполагает большую долю золота по сравнению с агрессивным, в котором доля этого металла может быть минимальной или он может вовсе отсутствовать. Также эксперты рекомендуют увеличивать долю золота в портфеле в периоды нестабильности на финансовых рынках.

Опрошенные эксперты выделяют такие преимущества инвестиций в золото, как отсутствие риска контрагента и риска эмитента, психологический комфорт и уверенность инвестора в сохранности актива и отсутствие внешних рисков, связанных с международными отношениями и возможными санкциями.

Кроме того, физическое золото, по мнению экспертов, является хорошим инструментом для пенсионных сбережений. Плюсом является и то, что его можно передать по наследству.

«Оценить, какая часть портфеля российского частного инвестора в среднем приходится на физическое золото, оказалось затруднительно. В основном опрошенные эксперты согласились с тем, что в настоящее время доля физического металла в портфеле ничтожно мала и составляет менее 1%», — отмечается в обзоре.

По оценкам Всемирного совета по золоту, гипотетический портфель российского розничного инвестора в России состоит из денежных средств (63%), недвижимости (28%) и ценных бумаг российских компаний (9%). Если бы в таком портфеле 10% приходилось на золото, его доходность была бы выше на 7% за последние 20 лет (при условии, что структура портфеля остается прежней), пришли к выводу аналитики.

Эксперты сходятся во мнении, что НДС является основным препятствием для розничных инвестиций в золотые слитки, поскольку создает большой разрыв между ценой покупки и продажи. В целом эксперты согласны с оценками Всемирного совета по золоту, в соответствии с которыми отмена НДС на золото положительно повлияет на спрос на золотые активы в целом и приведет к увеличению общего объема инвестиций в золото.

«Согласно нашим оценкам, спрос на золото после отмены НДС может вырасти на 50 тонн в год», — отмечает директор по взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.



По данным Всемирного совета по золоту, в 2020 году спрос россиян на физическое золото — слитки и монеты — составил 5 тонн. В январе — сентябре 2021-го россияне купили 4 тонны золотых слитков и монет.