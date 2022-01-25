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В России могут токенизировать безналичные расчеты

25.01.2022 08:28
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Источник
Известия

В РФ обсуждают введение токенизации безналичных расчетов, пишут «Известия». ЦБ в конце 2021 года провел рабочую встречу с представителями ассоциаций и участников рынка, чтобы подтвердить целесообразность внедрения предложений о безналичных расчетах в токенизированной форме для всех участников рынка и финансовой системы в целом. Сейчас Ассоциация банков России проводит опрос участников рынка на эту тему, заявил ее вице-президент Алексей Войлуков. Он напомнил, что в начале 2021 года АБР уже направляла эту концепцию в ЦБ (ее инициатором внутри ассоциации был «Сбер») в качестве альтернативы внедрению цифрового рубля. Однако тогда регулятор скептически отнесся к этой идее.

По словам Войлукова, если к текущим безналичным расчетам «приделать» токены, то операции станут именными и персонифицированными. Для этого достаточно сделать донастройку существующих систем. Предполагается, что такой инструмент не будет противовесом цифровому рублю — это еще один вариант, с помощью которого будет удобно отслеживать, как были потрачены бюджетные деньги, в том числе те, что выделяются по целевым программам.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что запрет Центрального банка РФ на выпуск, майнинг и обращение криптовалют повлечет за собой отток из страны IT-специалистов, а также уничтожение некоторых отраслей высокотехнологичной экономики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

 22.01.2022 11:27

По словам источника издания, который принимал участие во встрече ЦБ, Банк России не планирует создавать платформу для маркировки безналичных платежей, однако он готов узаконить этот функционал и сопровождать его внедрение. Для банков токенизация безналичных трансакций может стать полем для запуска новых продуктов — депозитных, кредитных, отметил руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он подчеркнул, что основная задача маркировки средств — это отслеживание движения денег. Для клиента процесс проведения операции никак не изменится. По словам Кривошеи, централизованные базы данных о платежах позволяют видеть, на что люди тратят деньги, это шаг к более правомерному использованию средств. Возможна моментальная реакция, если система фиксирует аномалии, пояснил он.

Блокчейн-технология предполагает, что второго такого же токена с таким же кодом внутри системы не существует и подделка валюты становится технически невозможной, добавил аналитик «Финама» Андрей Маслов. Он отметил, что блокчейн предполагает полную прозрачность при шифровании кода, однако ключ шифрования уникален и не может быть подделан. В «Финаме» полагают, что регулирование криптовалюты и внедрение токенизации рублей могут быть взаимосвязанными процессами — таким образом регулятор пытается использовать технологию блокчейна в собственных целях.

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