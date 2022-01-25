Участники крипторынка видят риски в своей деятельности в России

Крупнейшие участники российского рынка майнинга начали пересматривать риски в своей деятельности после публикации консультативного доклада ЦБ о жестком регулировании обращения криптовалют и ограничении их использования в качестве инвестиций, пишет «Коммерсант», ссылаясь на собственный опрос. Некоторые участники отрасли задумались о диверсификации, отметил основатель сообщества майнеров TerraCrypto Никита Вассев. Он фиксирует запросы о размещении оборудования в Канаде и Исландии, поскольку «никто не хочет стать заложником отключения Интернета в стране, как это было в Казахстане», а «запрет на майнинг — это еще больший коллапс».

Заявления регулятора стали причиной паузы в проекте строительства сети ЦОД (также используется для майнинга) с совокупным объемом инвестиций до 150 млн долларов, рассказал совладелец компании BWC UG Роман Забуга. Он не исключает, что теперь развитие площадок предстоит реализовать по другому сценарию. Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов говорит о настороженности зарубежных инвесторов, которые работали с российскими майнинговыми компаниями.

Лента новостей Глава АКРА прокомментировал предложения Центробанка по крипторынку Предложения Банка России по регулированию криптовалюты обеспечат не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в РФ, прокомментировал РИА Новости через пресс-службу генеральный директор кредитно-рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. 23.01.2022 11:18

EMCD в ближайшее время намерена составить и направить в ЦБ предложения по вопросам, затронутым в докладе. Глава компании Михаэль Джерлис отметил предложения по налогообложению, адекватному уровню издержек и рисков, а также признанию майнинга предпринимательской деятельностью. Среди других инициатив — «специальные тарифы для майнинговых компаний, а также льготы для тех, кто готов разместить мощности в депрессивных регионах России или там, где у энергетиков есть избыточные мощности», отметил он.

Все собеседники признают, что доклад ЦБ не равносилен реальному запрету на майнинг, а жесткая риторика «не нова». Реальное признание направления нелегальным может повлечь за собой серьезные последствия, подчеркивают эксперты. Речь идет о релокации мощностей, сокращении рабочих мест, потере потенциальных налогов и платы за электроэнергию, а также оттоке IТ-специалистов. Если же рынок легализуют, а криптовалютные операции при переводе в фиатные средства будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ, в консолидированный бюджет России, по оценке гендиректора BitRiver Игоря Рунца, «только на первом этапе» ежегодно будет в среднем поступать более 50 млрд рублей в виде доходов.