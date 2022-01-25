«СберИндекс»: «омикрон» почти не повлиял на потребительскую активность россиян

Прирост расходов на товары и услуги в России за период 17—23 января текущего года составил плюс 15,7% в годовом выражении, что сопоставимо с уровнем декабря (плюс 16,6%). Как отмечают аналитики «СберИндекса», рост количества заболеваний COVID-19 не оказал значимого влияния на потребительскую активность.

Отклонения от нормы наблюдаются лишь в единичных категориях.



Траты в сегменте «Лекарства и медицинские товары» увеличились за неделю на 10%. Относительно прошлого года динамика подскочила с 6,6% до 18,4% год к году.

Вместе с тем высокими остаются расходы на отели в России (плюс 28,9%). По всей видимости, полагают эксперты, часть граждан предпочла продлить отдых или сменить регион на фоне ситуации с коронавирусом.