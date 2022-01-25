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​ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки

25.01.2022 11:44
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ при поддержке «ДОМ.РФ» реализует сервис выдачи электронных закладных при оформлении ипотеки. Как пояснили в пресс-службе банка, услуга позволит перевести кредитную сделку полностью в цифровой формат, без необходимости посещения клиентом офисов Росреестра и МФЦ. Согласно планам, реализация технологии завершится до конца II квартала и будет доступна во всех регионах присутствия банка.

«В рамках ипотечной сделки ВТБ сформирует для клиента необходимый пакет документов, который будет включать закладную в цифровом виде. Документы будут подписаны электронной подписью участников сделки и банка. Сотрудники направят их в Росреестр, который проведет регистрацию ипотеки и внесет сведения об электронной закладной. На финальном этапе она передается ВТБ в специализированный депозитарий для хранения. Технологический партнер банка по выпуску цифровых закладных — экосистема недвижимости «Метр квадратный», — говорится в релизе.

После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимает обременение с объекта недвижимости в Росреестре. Далее клиент сможет без ограничения распоряжаться недвижимостью.

«Стратегическая задача ВТБ — обеспечить максимальную доступность своих продуктов и услуг в цифровом формате, включая сервисы для получения и обслуживания ипотечного кредита. Важным этапом стал переход на работу с электронными закладными. С момента запуска проекта в июле прошлого года мы уже выпустили около восьми тысяч таких закладных. Проект позволяет значительно упростить процесс оформления залога для заемщика, потому что исключает необходимость использования бумажного документа и посещения клиентом МФЦ как при получении ипотеки, так и на этапе ее полного погашения. Снятие обременения в Росреестре в этом случае происходит дистанционно, без участия заемщика», — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Ранее ВТБ выступил с инициативой создания на государственном уровне единого суперсервиса для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Новая платформа может в режиме «одного окна» предложить профессиональным участникам рынка и физическим лицам объединить все ситуации, связанные с поиском квартиры или дома, проведением сделки, подбором ипотеки, жилищным обслуживанием, оплатой налогов и так далее.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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