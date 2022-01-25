«Эксперт РА» присвоило рейтинг Датабанку на уровне «ruBB-»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Датабанку на уровне «ruBB-», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности банка обусловлен приемлемой позицией по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов и оценкой качества корпоративного управления, приемлемой ликвидной позицией, а также невысокой оценкой рыночных позиций.

Аналитики напомнили, что Датабанк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис и восемь дополнительных офисов расположены в Ижевске, 13 дополнительных офисов — в Удмуртской Республике, также имеются два операционных офиса в Пермском крае.

По данным агентства, невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Также отмечается высокая концентрация бизнеса на домашнем регионе (около 83% кредитного портфеля на 1 ноября 2021 года приходится на Удмуртскую Республику). Диверсификация бизнеса банка по сегментам выросла в 2021 году на фоне увеличения кредитного портфеля юридических лиц. Аналитики обращают внимание на повышенную концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

В числе прочего отмечается приемлемая позиция по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0 равен 12,4%; Н1.1 равен Н1.2 и составляет 9,6% на 1 декабря 2021 года), однако отмечается их снижение по сравнению с началом года (Н1.0 равен 14,5%; Н1.1 равен Н1.2 и составляет 10,8% на 1 января 2021 года) в связи с ростом активов под риском в результате наращивания кредитования. Буфер абсорбции убытков также показал снижение за указанный период с 9,5% до 6,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств.

«Показатели рентабельности оцениваются как удовлетворительные (ROE по РСБУ за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года составила 5,3%). Агентство ожидает, что запланированное увеличение основного капитала банка в 2022 году на 50 млн рублей (в результате дополнительной эмиссии или конвертации субординированных кредитов) и увеличение процентных доходов в связи с наращиванием кредитного портфеля поддержат нормативы достаточности капитала и рентабельность бизнеса в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.