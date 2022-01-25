Все новости

Центробанк: криптовалюта несет риски, схожие с рисками валютной ипотеки

25.01.2022 15:40
1 046
Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Криптовалюта несет риски потери денежных средств, схожие теми, с которыми столкнулись россияне при кредитовании в валюте на рынке ипотеки. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», передает ТАСС.

«К сожалению, есть риски потерять свои средства. Напомним про такой кейс, который связан с валютным кредитованием, — то, что у нас было отмечено на рынке ипотеки некоторое время назад. К счастью, в России было всего 2% кредитов в иностранной валюте ипотечных, но при этом этот эпизод был очень широким, и государству пришлось оказывать поддержку этим людям», — сказала Данилова, обратив внимание на риски, которые связаны с криптактивами.

Глава департамента ЦБ также отметила, что меры, инициатором которых выступил регулятор, направлены на недопущение значительных вложений массовых инвесторов, которые могут привести к дестабилизации финансового рынка. «Поэтому наши меры, которые мы предлагаем, ориентированы как раз на то, чтобы не допустить вложения со стороны массовых инвесторов, существенных вложений, которые могут нести риски финансовой стабильности и требовать потом каких-то мер поддержки и так далее. Это то, что связано именно с поддержкой граждан», — сказала она.

Ранее в январе Банк России опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета.

Также предлагается ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты и на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета.

Регулятор также считает оптимальным решением ввести в России запрет на майнинг криптовалют.

20.01.2022 17:02

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Власти изучают возможности регулирования виртуальной реальности
«Русский Стандарт» предложил бизнесу прием Mastercard на смартфоне с введением ПИН-кода
Эксперты назвали компании с признаками экосистем
CloudPayments начала принимать бесконтактную оплату Apple Pay по картам «Мир»