Центробанк: криптовалюта несет риски, схожие с рисками валютной ипотеки

Криптовалюта несет риски потери денежных средств, схожие теми, с которыми столкнулись россияне при кредитовании в валюте на рынке ипотеки. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», передает ТАСС.

«К сожалению, есть риски потерять свои средства. Напомним про такой кейс, который связан с валютным кредитованием, — то, что у нас было отмечено на рынке ипотеки некоторое время назад. К счастью, в России было всего 2% кредитов в иностранной валюте ипотечных, но при этом этот эпизод был очень широким, и государству пришлось оказывать поддержку этим людям», — сказала Данилова, обратив внимание на риски, которые связаны с криптактивами.

Глава департамента ЦБ также отметила, что меры, инициатором которых выступил регулятор, направлены на недопущение значительных вложений массовых инвесторов, которые могут привести к дестабилизации финансового рынка. «Поэтому наши меры, которые мы предлагаем, ориентированы как раз на то, чтобы не допустить вложения со стороны массовых инвесторов, существенных вложений, которые могут нести риски финансовой стабильности и требовать потом каких-то мер поддержки и так далее. Это то, что связано именно с поддержкой граждан», — сказала она.

Ранее в январе Банк России опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета.

Также предлагается ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты и на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета.

Регулятор также считает оптимальным решением ввести в России запрет на майнинг криптовалют.

