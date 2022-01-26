Инвестдайджест Банки.ру: распродажи на биржах, рубль дешевеет на новостях

Продать по-быстрому — инвесторы в испуге «сбрасывают» бумаги. Российский и американский рынок акций в обвале. Наступает время «медвежьего» рынка — тот самый момент для тех, кто только собирался купить фондовые активы по невысоким ценам.



В прошлом выпуске нашего дайджеста в топе идей выделялась китайская акция, которая потенциально может утроиться в цене.

События, которые влияют на мир инвестиций

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Валюта

Пятая неделя ослабления рубля: 24 января курс доллара в моменте достигал уровня 79,49 рубля, обновив максимумы с ноября 2020 года, пишут аналитики банка «Санкт-Петербург». На рубль влияют геополитические новости и укрепление доллара на глобальном рынке.

Центробанк для разрядки ситуации объявил в тот день, ближе к вечеру, что приостановил покупку валюты согласно бюджетному правилу. В январе ежедневно сделки по приобретению валюты составляли 36,6 млрд рублей (максимум с января 2017 года, когда начало действовать правило), напоминают эксперты «Открытия». Это позволило достичь относительно более крепкого курса (78,76 рубля на доллар, ослабление на 1,73%, притом что за всю прошлую неделю рубль ослаб на 1,6%, до 77,5 за доллар).

Специалисты «Локо-Инвеста» в своем обзоре заключают, что краткосрочно рубль склонен терять в цене и доллар будет дороже 80 рублей.

Фактором поддержки национальной валюты выступает ситуация на рынке энергоносителей, считает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. «Актуальные уровни рубля существенно не соответствуют цене на нефть в районе 87 долларов за баррель, что говорит о наличии потенциала для его укрепления. Но для подобной динамики необходимо снижение геополитической напряженности», — добавляет он.

Если раньше аналитики ожидали разрядки геополитической напряженности в ближайшее время, то сейчас замечания о неизбежном грядущем укреплении рубля из обзоров исчезли. Курс на текущей неделе, по мнению аналитиков Газпромбанка, будет колебаться в диапазоне 77,5—79,5 рубля за доллар.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Газпром» (GAZP), 12 месяцев. Целевая цена — 511 рублей. Потенциал роста — 71,4% (Bank of America)

Аналитики американского банка повысили целевую цену на акции «Газпрома». Они указывают, что средняя цена на газ по экспортным контрактам выросла в 2021 году до 330 долларов за тысячу кубометров, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2020 года. Аналитики ожидают, что высокие цены сохранятся в 2022 году. Кроме того, «Газпром», по их оценке, выплатит рекордные дивиденды (15% относительно цены акций на момент проведения исследования, 18 января).

«Магнит» (MGNT), 12 месяцев. Целевая цена — 7 875 рублей. Потенциал роста — 59,6% (SberCIB)

Аналитики SberCIB решили, что пришло время полностью учесть в оценке «Магнита» покупку сети «Дикси»: повышены прогнозы по росту выручки (по оценкам, приобретенные магазины сети принесут 271 млрд рублей выручки в текущем году), целевая цена выросла с 7 125 до 7 875 рублей за акцию. Новая целевая цена подразумевает, что коэффициент «стоимость предприятия / прогноз EBITDA на 2022 год» ниже 7, это меньше среднего значения — 9, характерного для аналогичных компаний развитых и развивающихся рынков.

НЛМК (NLMK), 12 месяцев. Целевая цена — 255 рублей. Потенциал роста — 30,6% (Промсвязьбанк)

Группа НЛМК в IV квартале 2021 года увеличила выплавку стали на 16%, продажи — на 8%. В связи с этим аналитики Промсвязьбанка ожидают сильных финансовых результатов компании по итогам 2021 года, также в своей оценке учитывают и двузначную дивидендную доходность.

X5 Retail Group (FIVE), два-три месяца. Целевая цена — 2 300 рублей. Потенциал роста — 42,5% («Финам»)

X5 Retail Group, по мнению аналитиков «Финама», остается на сильных позициях в сегменте розничных продаж. Они у компании в IV квартале 2021 года выросли на 15% до 605,4 млрд рублей. Ретейлер укрепляется в онлайн-сегменте и в формате «у дома». Эксперты инвестиционной компании уверены, что после распродаж на российском рынке акций можно сформировать портфель из сильных и устойчивых компаний, среди которых и X5.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

General Motors (GM), шесть месяцев. Целевая цена — 67 долларов. Потенциал роста — 27% («ВТБ Капитал»)

Причины ожидаемого роста, по мнению аналитиков ВТБ:

1 февраля компания объявит свои прогнозы по объему продаж и ценам на 2022 год. Автомобильный рынок США испытывает дефицит, поэтому рост производства увеличит доходы компании в этом году.

GM заявляет, что планирует значительно улучшить аккумуляторы и модели своих электромобилей в 2022 году, это может улучшить настроения инвесторов.

Citigroup (C), два — четыре месяца. Целевая цена — 79,5 доллара. Потенциал роста — 26,7% («Финам»)

Citigroup — один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Акции Citigroup по расчетным коэффициентам и с учетом дивидендной доходности выглядят в среднем почти на 62% дешевле аналогов, пишут аналитики «Финама». По их расчетам, после реорганизации и повышения эффективности бизнеса цена акций будет расти. Кроме того, американские банки будут бенефициарами цикла повышения ставок в США, который может начаться уже в марте.

Alibaba (BABA), 12 месяцев. Целевая цена — 193,6 доллара. Потенциал роста — 61% («Велес», аналитик Василий Данилов)

В 2021 году акции китайских интернет-компаний пали жертвой ограничений со стороны властей страны и противостояния Китая и США, пишет аналитик. Пока их рыночные оценки очень низки относительно финансовых результатов, но возврат хотя бы к средним расчетным коэффициентам прошлого года обеспечит им значительный рост.

Intel (INTC), 12 месяцев. Целевая цена — 62 доллара. Потенциал роста — 19,3% («Фридом Финанс», аналитик Михаил Степанян)

В первой декаде января 2022 года компания представила широкую линейку чипов Alder Lake на базе технологии 7 нанометров для ПК, сократив свое отставание от главного конкурента — AMD — во всех сегментах, кроме мобильного. Акции растут лучше рынка. Аналитик полагает, что это движение цены на акции сохранится до конца года, плюс инвесторы будут уменьшать в своих портфелях долю компаний роста, увеличивая долю зрелых компаний, какой как раз и является Intel.

Новые инструменты на российских биржах

На Московской бирже начались торги паями четырех фондов. Портфель «ВТБ — Фонд акций европейских компаний» (тикер VTBL) максимально соответствует индексу EURO STOXX 50, в нем акции крупнейших европейских компаний из восьми стран. Среди эмитентов бумаг доминируют, занимая приблизительно 70% портфеля, французские и немецкие компании. В составе фонда «Альфа-Капитал Стратегия будущего» (AKSF) акции, облигации и сырье, а основная задача — сформировать долгосрочный портфель, требующий минимальных корректировок на длинном горизонте. «МЕТИБ — Акции, лидеры рынка» (MBEQ) следует за «Индексом Мосбиржи полной доходности 15» (речь идет о 15 компаниях российского рынка, причем учитываются не только изменения цен, но и дивидендные выплаты), «МЕТИБ — Государственные облигации» (MBGB) — за «Индексом Мосбиржи государственных облигаций».

На СПБ Бирже появилась одна новая акция — финансового стартапа nCino (NCNO), облачная система которого позволяет банкам управлять широким набором банковских процессов: от открытия счета и решения о выдаче кредита до анализа кредитного портфеля и риск-менеджмента.

А с 1 февраля на Московской бирже начинаются торги акциями 80 компаний. Мы оценили потенциал роста новичков (на основе данных ресурса beststocks.ru). С 137,84% лидируют акции Coursera (COUR), проекта в сфере массового онлайн-образования (площадка предоставляет доступ к курсам, которые ведут профессора разных университетов). В начале января 2022 года Goldman Sachs начал следить за акциями 16 новых интернет-компаний США с небольшой и средней капитализаций, девять из них отмечены как наиболее интересные для инвесторов, в том числе и Coursera. Онлайн-продавец подержанных автомобилей Carvana (CVNA) занимает вторую позицию (потенциал — 134,41%). Затем со 101,44% потенциала следует Crocs (CROX), производитель смешных пластиковых тапочек.

Видеохостинг Vimeo (VMEO, 98,41%) позволяет размещать пользовательские видео с платных и бесплатных аккаунтов, отличаясь от Youtube специализацией на творческих, креативных направлениях. Dynatrace (DT, потенциал — 66,74%) — платформа, позволяющая эффективно управлять работой компаний, использующих приложения в операционном процессе, и корректировать ее. Еще один новичок с высоким потенциалом Zscaler (ZS, 58,48%) — компания по выявлению сложных киберугроз и защите от них.

