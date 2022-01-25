«Альфа-Капитал» запустил торги паями «универсального» фонда «Альфа-Капитал Стратегия будущего» на Мосбирже

«Альфа-Капитал» запустил торги паями нового биржевого фонда «Альфа-Капитал Стратегия будущего» (тикер — AKSF). Бумаги фонда торгуются на Московской бирже в долларах.

Фонд «Альфа-Капитал Стратегия будущего» объединяет портфель фондов, сформированных на основе анализа долгосрочных трендов, и предоставляет сбалансированную экспозицию на разные классы активов (акции, облигации) и регионы мира. Стратегия фонда предполагает инвестиции в разные классы активов, включая долгосрочные облигации эмитентов развивающихся стран с инвестиционным рейтингом (в том числе номинированные в иностранной валюте), акции крупных российских компаний и американских эмитентов, входящих в индекс 500 крупнейших американских компаний, в том числе через ETF. За счет консервативной составляющей вероятность глубоких просадок портфеля снижена. Паи фонда можно будет приобрести на брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, в рамках стратегии доверительного управления в УК «Альфа-Капитал» или в рамках сервиса Альфа-Банка «Инвестиционная копилка».

Как отмечают в «Альфа-Капитале», с учетом сбалансированной стратегии и низкой стоимости пая инвестиции в фонд могут быть потенциально интересны для инвесторов, предпочитающих инвестировать постепенно и небольшими суммами, используя для этого, например, функцию «кэшбэк». Рекомендуемый срок инвестиций в БПИФ «Альфа-Капитал Стратегия будущего» составляет от одного года.

«Сбалансированный портфель фонда «Альфа-Капитал Стратегия будущего» будет интересен в первую очередь долгосрочным инвесторам, придерживающимся консервативной позиции и не желающим брать на себя высокие рыночные риски», — прокомментировала генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

AKSF станет очередным пополнением линейки биржевых фондов УК «Альфа-Капитал», включающей более десятка инвестиционных стратегий. В 2021 году компания вывела на Московскую биржу сразу пять новых фондов, в том числе тематические БПИФы, в портфеле которых есть акции компаний космической отрасли, производителей видеоигр, биотехнологических и фармацевтических компаний. В декабре прошлого года компания совместно с Московской биржей запустила торги паями фонда «Альфа-Капитал Золото».

