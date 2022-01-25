Исследование: российские студенты откладывают деньги на случай форс-мажора и на отдых

Большая часть (73%) студентов стараются откладывать деньги, 40% из тех, кто делает это, страхуют себя на случай непредвиденных обстоятельств, 23% копят на путешествия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «СберСтрахованием» накануне Дня российского студенчества, участие в котором приняли жители 37 крупных и средних городов.

По данным исследования, больше всего студентов, которые откладывают некоторую сумму денег, оказалось в Москве (100% опрошенных), Казани (94%), Самаре (93%) и Пензе (91%), меньше всего — в Тольятти (38%), Перми (43%) и Барнауле (45%).

Чаще всего студенты откладывают деньги на случай непредвиденных обстоятельств — 40%. На втором месте — сбережения на путешествие (23%), следом идет покупка квартиры, машины, оплата обучения (по 20%). Несколько меньше голосов собрали варианты накоплений на ремонт (17%), покупку мелких электроприборов (10%), приобретение крупной бытовой техники, лечение или инвестирование (по 9%). При этом 6% уже сейчас задумываются о том, чтобы начать откладывать на будущую пенсию.

Примечательно, что идея инвестиций в будущий доход больше всего пользуется популярностью среди студентов Тольятти, Перми, Волгограда, Уфы, Ростова-на-Дону, Челябинска и Самары, а копить на пенсию уже сейчас предпочитают представители Челябинска, Ростова-на-Дону и Махачкалы.

«Многие российские студенты живут с родителями, поэтому часто в формировании накоплений участвует вся семья. Согласно результатам опроса, молодежь предпочитает хранить сбережения на вкладах (67%). В то же время растет популярность и других инструментов, например, покупка ценных бумаг, недвижимости, золота. Участники опроса также сообщили, что в ближайшие месяцы хотят попробовать накопления и с помощью страхования», — пояснила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.