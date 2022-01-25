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ФНС: Россия готова к техническому обеспечению прозрачности криптоактивов

25.01.2022 16:38
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ТАСС

В Федеральной налоговой службе России считают, что в стране есть необходимые технические инструменты для обеспечения прозрачности криптоактивов. Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель начальника управления налогообложения юридических лиц ФНС Андрей Коньков.

«Безусловно, Федеральная налоговая служба как контрольно-надзорный орган выступает за то, чтобы каналы движения криптоактивов были прозрачными», — сказал Коньков. «Готовность России к техническому обеспечению прозрачности активов (криптоактивов. — Прим. ТАСС) известна. Здесь все необходимые инструменты, все необходимые технические решения у нас имеются и применяются», — добавил он.

По его словам, в контексте прозрачности и регулирования таких активов важен законопроект о декларировании криптоактивов для юридических лиц. Инициатива уже прошла в Госдуме первое чтение.

Минфин подготовил концепцию регулирования рынка криптовалют и направил ее на рассмотрение в аппарат правительства. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

 25.01.2022 14:16

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Комментарии

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evgenii911
evgenii911
25.01.2022 16:45
<p>Немного странно такое слышать от ФНС с ее постоянными глюками..</p>
0

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