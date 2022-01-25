«Эксперт РА»: рынок доверительного управления почти не вырос в IV квартале

Объем российского рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам IV квартала 2021 года остался на уровне 10,5 трлн рублей. Такие предварительные данные представило рейтинговое агентство «Эксперт РА», уточнив, что прирост составил всего 0,3%.

Как поясняется, рынок оказался в IV квартале под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, просадка российского фондового рынка негативно отразилась на оценке рублевых активов управляющих компаний. С другой стороны, ослабление рубля к концу квартала обусловило рост стоимости валютных инструментов.

Основные притоки активов пришлись на биржевые паевые инвестиционные фонды, которые продемонстрировали опережающую динамику по сравнению с предыдущим кварталом, а также на закрытые ПИФы за счет развития продаж розничных фондов и формирования новых. Сдержанная позитивная динамика отмечается в сегментах открытых ПИФов, а также средств корпоративных клиентов. В то же время давление на рынок оказали плановые оттоки средств военной ипотеки.

По оценкам «Эксперт РА», объем активов под управлением 15 крупнейших управляющих компаний остался на уровне 9,3 трлн рублей, увеличившись в IV квартале всего на 26 млрд. Объем активов под управлением топ-пятерки УК вырос за квартал на 0,6%, или 36 млрд рублей, до 6 трлн, несмотря на отрицательную динамику активов у трех из пяти лидеров рынка.

Существенный прирост средств под управлением отмечается у компаний бизнеса «Сбер Управление активами» (плюс 69 млрд рублей, или 4,6%; первое место в рэнкинге по объему средств в управлении по итогам отчетного квартала, как и по итогам III квартала 2021 года) и компаний бизнеса «Альфа-Капитал» (плюс 58 млрд, или 7,2%), которые по итогам квартала поднялись на пятую строчку рэнкинга (с шестой).



Согласно данным «Эксперт РА», места со второго по четвертое соответственно сохранили компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» (минус 0,3% за квартал), группа управляющих компаний «Регион» (едва заметная отрицательная динамика) и «Газпромбанк — Управление активами» (минус 7,4%).